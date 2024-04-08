الأردن استورد نحو نصف مليون خلوي في الربع الأول من 2024

بلغ إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية، ما يقارب 449 ألف جهاز خلوي بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون دينار، خلال الربع الأول من العام الحالي.

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وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش، لـ(بترا)، إن الربع الأول من العام الحالي شهد زيادة في عدد الوحدات المستوردة مقارنةً باستيراد 400 ألف جهاز بقيمة 42 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.



وأوضح أن هذه الأرقام تُظهر انخفاضًا في القيمة الإجمالية للمستوردات رغم زيادة الكمية، ما يشير إلى انخفاض متوسط سعر الجهاز الواحد.



وأشار إلى أن التغيرات في أسعار الأجهزة الخلوية تؤثر بشكل مباشر على القيمة السوقية للاستيراد، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى زيادة في الطلب وربما ارتفاع في كمية الواردات، إلا أنه في الوقت ذاته قد ينجم عنه انخفاض القيمة الإجمالية للواردات إذا ظل عدد الأجهزة المستوردة ثابتا.