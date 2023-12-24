الأحد 24 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن: الأمن الغذائي يوصي بمنع إعادة تصدير الرز والسكر والزيوت

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أرز
بحث مجلس الأمن الغذائي خلال اجتماعه الثاني اليوم الأحد، في غرفة تجارة الأردن بنودا تضمنت تعليمات تنظيم الشؤون المالية لمجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 الصادرة بموجب المادة 6 من نظام المجلس رقم (43) لسنة 2023 والصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.اضافة اعلان
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنفيات، مسودة الدعم المقترح من قبل برنامج الاغذية العالمي لدعم المجلس، والنظر في تشكيل لجان التخطيط وسياسات الأمن الغذائي، ونظام معلومات الأمن الغذائي، ومبادرات الفاقد والمهدر من الغذاء واللجنة المالية، والمخزون الغذائي في الأردن في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأزمة الحالية في مياه البحر الأحمر.
وبحسب بيان لوزارة الزراعة حضر الاجتماع وزراء الصناعة والتجارة والتموين، والتربية والتعليم، والصحة، والبيئـة، والتنمية الاجتماعية، ومندوب عن رئيس هيئـة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس الإتحاد العام للمزارعين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ومندوب عن رئيس غرفة صناعة الأردن، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة.
وأكد الحضور أن العمل المؤسسي للأمن الغذائي ومنظومة المعلومات الشاملة ستساعد متخذي القرار على توفير بيانات دقيقة حول الأمن الغذائي.
وأوصى المجلس بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية (الرز والسكر والزيوت) نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الازمة في البحر الاحمر.

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