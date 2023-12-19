الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن: الصناعة تشغل ربع مليون عامل وعاملة

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الأردن: الصناعة تشغل ربع مليون عامل وعاملة
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الأردنية تشغل ما يزيد على ربع مليون عامل وعاملة 90 بالمئة منهم اردنيون، ما يؤكد أن القطاع الصناعي هو الاقدر على توليد المزيد من فرص العمل في حال زيادة صادراته.اضافة اعلان
وقال الجغبير خلال، لقاء، نظمته غرفة صناعة عمان، للتعريف بأهم منجزات وحدة التشغيل في القطاع الصناعي التي اقامتها الغرفة، إن دعم القطاعات الانتاجية، وخصوصا القادرة منها على توليد فرص العمل، وعلى رأسها القطاع الصناعي، يمكن ان تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة، التي تشكل خطرا متناميا على صعيد الأمن المجتمعي.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أشار الجغبير إلى أن المرحلة المقبلة لعمل الوحدة ستشهد توسعا في أنشطتها لتشمل محافظات الجنوب، واعداد خطة لاستدامة خدمات الوحدة لدى غرفة صناعة عمان، وأتمتة خدماتها من خلال منصة التشغيل الالكترونية التي سيتم اطلاقها خلال الشهر المقبل كما ستعمل الوحدة على تعزيز التعاون مع البرنامج الوطني للتشغيل والبناء على الشراكة الفعالة مع وزارة العمل.
يذكر أن وحدة التشغيل في القطاع الصناعي، أقيمت بدعم من مشروع التشغيل في الاردن 2030 والمنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف توفير العمالة المؤهلة اللازمة للمصانع بالتوازي مع تشغيل المزيد من الأيدي العاملة المحلية في الشركات الصناعية.
وجرى خلال اللقاء استعراض اهم منجزات الوحدة التشغيل في القطاع الصناعي، والتي ابرزها : تشغيل 547 باحثا عن العمل بالمصانع 30 بالمئة منهم على الاقل من النساء، اضافة الى تنظيم ايام وظيفية، وتدريب 141 باحثا عن العمل على المهارات الحياتية، ومنح 174 باحثا عن العمل بدل تنقلات لتثبيتهم في عملهم.
كما أجرت الوحدة التي استفاد من خدماتها 40 شركة صناعية، دراسة حول اسباب عزوف الشباب عن العمل في المصانع، وكذلك سبب الدوران الوظيفي.
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