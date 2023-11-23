الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن تمنح ستارلينك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

الأردن تمنح ستارلينك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي
الأردن تمنح ستارلينك رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي
شهدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس الأربعاء توقيع رخصة اتصالات فئوية عامة مع شركة ستارلينك الأردن.

ووقع الرخصة عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين المهندس بسام السرحان وممثل الشركة في الأردن بحضور نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة.اضافة اعلان

وجاء توقيع الاتفاقية استنادا لأحكام قانون الاتصالات والتعليمات التي تمكن الشركة من تفعيل خدماتها الساتلية في المملكة بعد أن استكملت أوراقها الرسمية لدى الهيئة وترخيصها كشركة عاملة في سوق الاتصالات المحلية.

وبحسب السرحان، فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة بتفعيل أقمارها وتقديم خدماتها الساتلية تجارياً في الأردن خلال العام المقبل، مؤكدا أن إدخال هذه الخدمات للسوق الأردني يعد إنجازاً هاماً في النهوض قدما بقطاع الاتصالات على الصعيد الوطني، لا سيما وأن المملكة تصنف من أوائل الدول المدخلة لتلك الخدمات لأسواقها المحلية في المنطقة.

وعن الخدمات، ستقدم شركة ستارلنك الأردن والمملوكة لشركة سبيس إكس خدمات الإنترنت الساتلية عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة ضمن مشروعها العالمي الذي يحمل اسم "ستارلنك" للاتصالا، كما تعد شركة سبيس إكس من الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الإنترنت من خلال إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي تعمل بالاشتراك مع أجهزة إرسال واستقبال أرضية.

وقال السرحان إن تلك الخدمات الساتلية ستنعكس آثارها الإيجابية على قطاعات العمل المختلفة لما تتمتع به من قدرات فنية تتيح تغطية جميع مناطق المملكة، وتضمن تنوع خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين وبسوية عالية، كما تستهدف تغطية المناطق النائية والمناطق ذات الكثافات السكانية القليلة ومواقع التعدين والحفر والمواقع السياحية والزراعية والصناعية وغيرها.

وأضاف أنه ستقوم الخدمات الساتلية بجذب شركات التكنولوجيا للعمل محليا، الأمر الذي سيساهم حتمًا في تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير بنية شبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة، وتعزيز توافر خدمات الاتصالات وبخاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها تلك الخدمات، كما ستساهم في تقديم الاتصالات البديلة للمستفيدين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى توفير اتصالات احتياطية  قادرة على الصمود في جميع أنحاء المملكة في حالات الطوارئ وحدوث الكوارث وتغير المناخ والأزمات الطبيعية والظواهر الجوية القاسية المؤثرة على البنية التحتية للاتصالات والمؤدية إلى حدوث انقطاع في الشبكات.

وأشار السرحان إلى أن توقيع الرخصة جاء استكمالاً لتجربة إطلاق الخدمات التي أجرتها الشركة بنجاح في أواخر العام الماضي في جنوب الأردن بعد أخذ الموافقات الفنية والتنظيمية اللازمة من قبل الهيئة والتي تمت عن طريق الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة مسجلة أرقاما مرتفعة في معدل سرعات تنزيل للبيانات تراوحت بين 100 ميغا بايت و200 ميغا بايت.

إلى ذلك، أكد السرحان أن التجربة الساتلية من أولى التجارب من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تسعى إلى تقديم خدمات اتصالات وإنترنت يضمن تنويع البدائل والخيارات المقدمة للمستفيدين، وأكد حرص الهيئة على إيجاد الممكنات الفنية والتشريعية كافة التي تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية للعمل في سوق الاتصالات الأردني بهدف تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وفق الرؤى الملكية الهادفة إلى تطوير وتعزيز القطاع من خلال مواصلة العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة ترتكز على تشريعات ومتطلبات قادرة على إدخال خدمات اتصالات متطورة تلبي احتياجات السوق الأردني على النحو الأمثل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
image (11)

2.288 مليار دينار فاتورة الأردن النفطية حتى نهاية أيلول

منذ2 ساعة
جانب من اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة

الخرابشة يؤكد ضرورة مراجعة قانون الطاقة المتجددة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة

منذ3 ساعة
download (18)

انخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 11%

منذ4 ساعة
انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 11.0 % حتى أيلول

انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 11.0 % حتى أيلول

منذ5 ساعة
b7f648ad-9aad-45ff-a95b-a256132b035e

اتفاقية قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

منذ8 ساعة
39.4 دينار سعر غرام الذهب محليا

40.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

الناقل الوطني للمياه – جلالة الملك يتدخل

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

محمود الخطاطبة |اليوم

الترانسفير عود على بدء،،،

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أمن التزود بالطاقة والمياه

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

تحفيز النمو الاقتصادي.. أولا وأخيرا

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 