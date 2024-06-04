الأردن صدر 20 مليون بيضة ونحو ربع مليون رأس من الأغنام

أظهرت أرقام رسمية ارتفاعا بكمية الصادرات التراكمية للمملكة من المنتجات الزراعية والحيوانية لنهاية شهر أيار (مايو) الماضي.

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وقالت الأرقام إن الأردن صدر 170 ألف طن بنسبة زيادة 32% مقارنة مع الصادرات التراكمية للخضار والفواكه لنهاية شهر آيار من العام الماضي 2023.



وأشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات الأغنام الحية التراكمية لنهاية شهر أيار إلى 220 ألف رأس بنسبة زيادة بلغت 260 % مقارنة مع الصادرات التراكمية لنهاية شهر آيار من العام الماضي 2023.



وبلغ عدد بيض التفريخ الصادر التراكمي لنهاية شهر أيار 20 مليون بيضة بنسبة انخفاض 50%.

وبحسب البيان فإن هذا الأمر يعود للإجراءات التنظيمية التي قامت بها وزارة الزراعة لتوفير الاحتياجات من صوص اللاحم وبيض التفريخ .

