 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع صادرات الخضار والفواكه لنهاية أيار إلى 170 ألف طن

الأردن صدر 20 مليون بيضة ونحو ربع مليون رأس من الأغنام

بيض المائدة
بيض المائدة

أظهرت أرقام رسمية ارتفاعا بكمية الصادرات التراكمية للمملكة من المنتجات الزراعية والحيوانية لنهاية شهر أيار (مايو) الماضي.

 

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وقالت الأرقام إن الأردن صدر 170 ألف طن بنسبة زيادة 32% مقارنة مع الصادرات التراكمية للخضار والفواكه لنهاية شهر آيار من العام الماضي 2023.


وأشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات الأغنام الحية التراكمية لنهاية شهر أيار إلى 220 ألف رأس  بنسبة زيادة بلغت 260 % مقارنة مع الصادرات التراكمية لنهاية شهر آيار من العام الماضي 2023.


وبلغ عدد بيض التفريخ الصادر التراكمي لنهاية شهر أيار 20 مليون بيضة بنسبة انخفاض 50%.

 

وبحسب البيان فإن هذا الأمر يعود للإجراءات التنظيمية التي قامت بها وزارة الزراعة لتوفير الاحتياجات من صوص اللاحم وبيض التفريخ .


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