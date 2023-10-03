الأردن والجزائر.. سعي لتحقيق التكامل الاقتصادي

طارق الدعجة

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يسعى الأردن والجزائر، بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين أخيرا، إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال الصناعة وإقامة الشراكة الصناعية والتكنولوجية.وتهدف مذكرة التفاهم الصادرة بالجريدة الرسمية أخيرا والموقعة بين وزراة الصناعة والتجارة والتموين ونظيرتها الجزائرية وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي والتكنولوجي على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة مع مراعاة التشريعات واللوائح المعمول بها.وبموجب مذكرة التفاهم، ينظم الطرفان مبادرات تهدف إلى تطوير التعاون وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة و/أو المشتركة في القطاعات الصناعية في كلا البلدين. إضافة إلى تنظيم الأنشطة في مجال تعزيز البحث والتطوير والتدريب وأي مجالات أخرى ضمن نطاق مذكرة التفاهم.وبحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى الجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، بنسبة 53 % لتصل الى 55 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويتربط الأردن والجزائر بالعديد من الاتفاقيات، منها إقامة منطقة تجارة حرة وأخرى للتعاون التجاري واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى واتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات واتفاقية لتجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبي فيما يختص بالضرائب على الدخل ورأس المال.ويشمل التعاون بموجب مذكرة التفاهم، العديد من المجالات في مقدمتها برامج ومشاريع في القطاعات الآتية: الصناعات المعدنية (الحديد، الألمنيوم، المعادن غير الحديدية، الصناعات الكيماوية، الصناعات البتروكيماوية والأسمدة)، إضافة إلى صناعة الأدوية وصناعة مواد البناء وتحديدا الإسمنت والألياف الاصطناعية.كما تتصمن البرامج الصناعات الغذائية، المواد البلاستيكية، الآلات الزراعية، النسيجية، الجلود، قطع الغيار والمكونات، النقل والمعدات، بناء وإصلاح وصيانة السفن، إضافة إلى الصناعات الاستراتيجية والقطاعات الأخرى التي يتم تحديدها بشكل مشترك من قبل الطرفين.وتتمثل أشكال التعاون المشترك بموجب مذكرة التفاهم، في تبادل المعلومات والتجارب والخبرات، التعاون بين الشركات العمومية والخاصة في المجال الصناعي، تنظيم ورش العمل والندوات، تقاسم المعرفة، المساعدة التقنية، تبادل المدربين بين مؤسسات التدريب، تطوير وتنفيذ المشاريع المشتركة، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتكامل الصناعي في المشاريع الصناعية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يقضي إلى شراكات صناعية و/أو استثمارية تضم كيانات تجارية من كلا الطرفين وتعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة من خلال التقييس والمواصفات والاعتماد وحماية الملكية الصناعية.كما تشمل أشكال التعاون أيضا، إجراء برامج تدريبية تعليمية لزيادة الكفاءة من أجل تسريع التنمية الصناعية والتكنولوجية والاستثمارية وأي شكل آخر من أشكال التعاون ذات الصلة بأهداف مذكرة التفاهم، والذي قد يكون موضوع اتفاق بين الطرفين.وبوجب مذكرة التفاهم، تكون آليات التنفيذ والمتابعة من قبل الوزارات المكلفة بالصناعة في كلا البلدين، فيما يؤسس الطرفان فريق عمل مشترك لتنسيق تنفيذ أنشطة التعاون التي تندرج ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه ويجتمع فريق العمل بشكل منتظم، كلما دعت الضرورة وبالتناوب بين البلدين.وتدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، من تاريخ استلام آخر إشعار خطي لكلا الطرفين الذي يؤكد استكمال الإجراءات القانونية المؤيدة لدخولها حيز التنفيذ وفقاً لقوانين كلا البلدين، فيما تبقى سارية المفعول لمدة 3 سنوات، يتم تجديدها لمدد أخرى مماثلة، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفين بتقديم إخطار كتابي مسبق قبل سنة و(6) أشهر من تاريخ الإنهاء.يذكر، أن قيمة مستوردات المملكة من الجزائر انخفضت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 48 % لتصل إلى 34 مليون دينار مقابل 65 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ويصدر الأردن إلى جمهورية الجزائر، العديد من السلع منها أدوية طبية ومواد تعبئة وتغليف، ومبيدات حشرية، فيما يستورد غازات نفطية وهيدروكربونات غازية أخرى، وإطارات خارجية، وبلاط ومستلزمات خزفية وشوكولاتة ومحضرات غذائية.