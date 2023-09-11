الأردنّ والعراق يوقعان مذكّرة تفاهم بمجال المواصفات وتقويم المطابقة

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وقّعت في مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم، مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي، وذلك بحضور القائم بأعمال السّفير العراقيّ في عمّان منيف علي حسين.وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إنّ التوقيع على الاتفاقيّة اليوم يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان الأردنيّ والعراقيّ في سبيل الوصول إلى التكامل الاقتصادي والتعاون الثنائيّ المبنيّ على أواصر متينة من الأخوّة العربيّة، مبيّنة أنّ الاتفاقيّة ستسهم بانسيابية البضائع بين الجانبين، وتقليل العوائق أمام التجارة البينيّة، وبما يحقق المنافع المشتركة لكلا البلدين.من جانبه أكّد الدكتور حسين علي داوود رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجمهوريّة العراق على أنّ مذكّرة التعاون ستكون بداية نحو مزيد من التعاون على مختلف الصّعد بين الأردنّ والعراق، منوّهاً إلى أنّ موائمة المواصفات والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة من شأنه أن يعمل على الارتقاء بجودة الصناعة في كلا البلدين.بدوره اعتبر القائم بالأعمال العراقيّ في عمّان منيف علي حسين، إنّ هذه المذكّرة تشكّل أهميّة بالغة في العلاقات الاقتصادية الآخذة بالتطوّر بين عمّان وبغداد، في ظل قيادتي البلدين، مشيراً إلى أهميّة زيادة وتعزيز التّعاون بكافة المجالات.وتنصّ مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب الأردني مدير المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير وعن الجانب العراقي رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الدكتور حسين علي داوود على إرساء التعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات والخبرات والتدريب في مجال المواصفات والمقاييس وتقويم المطابقة بما يخدم مصلحة البلدين.كما تضمّنت المذكرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة والعلامات المترولوجية، والتعاون في مجال المقارنات البينية للاختبارات والفحوصات المخبرية والمعايرة، وحل النزاعات، كما سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.