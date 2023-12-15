الأردن والمكسيك يعززان علاقات التعاون في مجال السياحة

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بمبادرة من الخطوط الجوية التركية وبدعم وتعاون من السفارة المكسيكية لدى الأردن، بهدف تعزيز التعاون والتبادل السياحي بين الأردن والمكسيك، وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية و وزارة السياحة المكسيكية ،وبحضور ودعم السفير الأردني لدى المكسيك سعادة السيد عدلي قاسم الخالدي والسفير المكسيكي لدى الأردن سعادة السيد روبيرتو رودريغيز هرنانديز، اختتم الوفد الأردني زيارته للمكسيك وعاد الى أرض الوطن.تألف الوفد الأردني بمشاركة كل من مدير السفر والخدمات اللوجستية في الديوان الملكي الهاشمي العامر السيد رعد ميرزا، مدير الإعلام والعلاقات العامة في سفارة المكسيك في الأردن د. سامر العزة؛ ؛ ومندوب هيئة تنشيط السياحة الأردنية السيد أحمد نائل المجالي؛ ومدير المبيعات والتسويق بالخطوط الجوية التركية السيد محمد بشناق، والمدير العام لشركة الشمس للسفر والسياحة السيد بلال شكاخوا؛ والمدير العام لشركة بوادي للسفر والسياحة السيد فراس ابو طاعه.اجتمع الوفد بوزير السياحة المكسيكي السيد ميغيل توروكو ماركيس وبسعادة السفير الأردني لدى المكسيك السيد عدلي الخالدي، والوزير المفوض نائب السفير السيد أمجد مبيضين وبحثوا سبل التعاون لزيادة أعداد السائحين المكسيكيين والأردنيين وتعزيز وصولهم إلى الأردن والمكسيك وزيادة الاتصال الجوي وتسهيلات إجراءات السفر وتذليل التحديات، من بين أمور أخرى.خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على إجراءات تعزيز تطوير المنتجات السياحية لدى البلدين، وتعزيز البنية التحتية للمطارات، فضلا عن استراتيجية تنويع وصول المسافرين التي تمثل مستوى عال من الإنفاق، وقد قدم إلى المكسيك جوا من الأردن في عام 2022 1354 سائحًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.5٪ عما تم تسجيله في عام 2019، العام الذي سبق وباء كورونا. وحسب احصائيات هيئة تنشيط السياحة الأردنية زار الاردن خلال عام 2023 حوالي 16804 سائح مكسيكي.ومن خلال حوار مثمر، ركز سعادة السفير الخالدي على أهمية إنشاء اتفاقية ثنائية بين البلدين في مجال السياحة والطيران بالإضافة إلى سبل تحسين أفضل الممارسات الثنائية فيما يتعلق بخدمة السياح، وناقش وزير السياحة المكسيكي والسفراء ورجال أعمال القطاع الذين شاركوا في اللقاء الزيارة التعريفية لمدن المكسيك، والخيارات الحالية فيما يتعلق بالربط وإمكانية زيادتها بدعم من الخطوط الجوية التركية، من بين الشركات الأخرى.كما تم التأكيد على أنه سيتم عقد اجتماع العام المقبل مع منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر المهمين في المنطقة،في إسطنبول، تركيا، بهدف إظهار العرض السياحي الواسع للمكسيك، والمنتجات والمشاريع الجديدة. وبالمثل، تم توجيه دعوة إلى السلطات ومنظمي الرحلات السياحية في الأردن لحضور النسخة الثامنة والأربعين من Tianguis Turístico México 2024، والتي ستقام في ميناء أكابولكو، غيريرو، في الفترة من 8 إلى 12 نيسان 2024، كجزء من الإجراءات الرامية إلى تعزيز انتعاش هذه الوجهة السياحية الهامة، إلى جانب المشاريع التي ينفذها القطاع، بالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص.كما شارك في هذا الاجتماع مدير الإعلام الدولي في وزارة السياحة المكسيكية، إرنستو فيلاسكيز فاسكويز؛ ونائب مدير الاتصال بوزارة الخارجية، يوناداب أبيجيل زكريا سانشيز؛ ؛ والمدير العام للخطوط الجوية التركية في المكسيك إرتان ألباي؛ ومدير المبيعات في الخطوط الجوية التركية في المكسيك، موسى أوزجان؛ من بين ضيوف مميزين آخرين.خلال الزيارة الرسمية، زار الوفد ثلاث مدن مكسيكية ( مكسيكو ستي/ ميريدا/ كنكون) تعرف خلالها على أهم المناطق والمعالم السياحية والأثرية والتاريخية.وتم الاتفاق على أن يزور الاردن وفد مكسيكي من القطاع السياحي ليتعرف على أهم المعالم السياحية في المملكة للترويج السياحي، لاسيما السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية.