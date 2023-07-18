الثلاثاء 18 تموز 2023
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الأردن واليابان يوقعان مذكرة تعاون في مجال التحول الرقمي

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تعاون في مجال التحول الرقمي
الأردن واليابان يوقعان مذكرة تعاون في مجال التحول الرقمي

وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووكالة اليابان الرقمية اليوم الثلاثاء مذكرة تعاون مشترك في مجال التحول الرقمي بهدف تعزيز التعاون التقني وتبادل الخبرات بين البلدين.اضافة اعلان
وتهدف المذكرة التي وقعها نيابة عن الحكومة الاردنية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ووزير التحول الرقمي الياباني كونو تارو الى تعزيز فرص التعاون في مجالات تقنية المعلومات والابتكار والتحول الرقمي مع التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل Block chain  والسحابة الالكترونية والروبوتات بالإضافة الى التقنيات الخاصة بالبيانات والدفع الالكتروني والهوية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات المستدامة " Green IT “والمدن الذكية.
كما تهدف مذكرة التعاون الى توفير الدعم والتدريب لكلا الجانبين في مجالات التكنولوجيا وتعزيز الابتكار والريادة والحكومة الرقمية وتقديم الخدمات العامة وذلك من خلال تبادل أفضل الممارسات والمشاركة في المؤتمرات والزيارات الدراسية وتبادل الخبراء بين البلدين.
وأكد الهناندة خلال حفل التوقيع على حرص الحكومة الأردنية على تعزيز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات مع الحكومة اليابانية والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الواسعة في مجال التحول الرقمي بما يخدم المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين. كما أكد الهناندة على سعي الحكومة الأردنية الدائم إلى مواكبة آخر التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة لأغراض تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز موقع الأردن في مجالات الابتكار وريادة الأعمال الحديثة ودعم أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، عبّر وزير التحول الرقمي الياباني كونو عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية قائلاً: "يسعدني اتمام توقيع مذكرة تعاون في المجال الرقمي بين المملكة الأردنية الهاشمية واليابان. وأقر بأن الأردن يروج للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال على المستوى الوطني. لذا آمل بأن تعمل هذه المذكرة، والتي تركز على تطوير الموارد البشرية الرقمية والبنية التحتية الرقمية وبعض المجالات ذات الصلة، على تعزيز تنمية كلا البلدين لتحقيق الرقمنة المتمحورة حول الإنسان."
يشار الى أن وكالة اليابان الرقمية تعمل على تعزيز التحول الرقمي في اليابان وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الحكومية الخاصة بمجال التحول الرقمي بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية كما تعمل على تعزيز الأمن الرقمي والخصوصية.
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