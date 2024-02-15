الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن وفلسطين يوقعان اتفاقية لتعزيز قدرة محطة الرامة الكهربائية

WhatsApp Image 2024-02-15 at 4.29.52 PM
الأردن وفلسطين وقعا اتفاقية تعزيز قدرة محطة الرامة الكهربائية
وقع الأردن وفلسطين اليوم الخميس اتفاقية لتعزيز الربط الكهربائي الأردني- الفلسطيني بزيادة قدرة محطة الرامة الكهربائية بما يعزز موثوقية واعتمادية تزويد فلسطين بالطاقة الكهربائية.اضافة اعلان
  ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة وعن الجانب الفلسطيني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس الأردنية المهندس هشام العمري بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني  الدكتور صالح الخرابشة ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية  الفلسطيني المهندس ظافر ملحم وامين عام وزارةالطاقةوالثروةالمعدنيةالمهندسة أماني العزام ومسؤولين من الجانبين. 
وناقش الجانبان تأسيس الربط الكهربائي على جهد 132 كيلو فولط والذي سيساهم في زيادة الاستطاعة الكهربائية المزودة إلى الجانب الفلسطيني وبما يعزز من توفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة خيارات الربط على جهد 132 كيلو فولط و400 كيلو فولط ووضع خطة العمل اللازمة لذلك.
 وكان الجانبان قد وقعا في شهر آب 2006 اتفاقية تزويد طاقة كهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة القدس لتزويد الأحمال الكهربائية التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس بقدرة كهربائية (20 – 30) ميغا واط من خلال محطة تحويل السويمة. 
   كما وقع الجانبان في التاسع من أيار 2021 اتفاقية المرحلة الأولى لمحطة تحويل الرامة بمحول 80 ميغا فولط ساعة لرفع قدرة تصدير الطاقة الكهربائية إلى أحمال شركة كهرباء محافظة القدس إلى 80 ميغا واط حيث تم البدء بتصدير الطاقة الكهربائية منتصف شهر تموز من عام 2022.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

منذ4 ساعة
صورة تعبيرية

اقتصاد الأردن وسلامته تحت التهديد: خطر تطبيقات نقل الركّاب غير القانونية

منذ9 ساعة
سياح في مدينة جرش- (ارشيفية)

تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن 6.8% الشهر الماضي

منذ11 ساعة
دنانير اردنية

ضمانات قروض بقيمة 312 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023

منذ13 ساعة
توقيع اتفاقية لتعزيز فرص توظيف النساء بالصناعة

بالمناصب القيادية.. اتفاقية لتوظيف النساء بالصناعة

14 شباط 2024
توقيع الاتفاقية الـ16 لمشروع التحفيز الصناعي للصناعات الغذائية

تمويل 16 مصنعا غذائيا في عدد من المحافظات

14 شباط 2024
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ23 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الوقت

الوقت

رفح منذ23 ساعة

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14
 
 