الأردن وفلسطين يوقعان اتفاقية لتعزيز قدرة محطة الرامة الكهربائية

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ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة وعن الجانب الفلسطيني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس الأردنية المهندس هشام العمري بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني المهندس ظافر ملحم وامين عام وزارةالطاقةوالثروةالمعدنيةالمهندسة أماني العزام ومسؤولين من الجانبين.وناقش الجانبان تأسيس الربط الكهربائي على جهد 132 كيلو فولط والذي سيساهم في زيادة الاستطاعة الكهربائية المزودة إلى الجانب الفلسطيني وبما يعزز من توفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة خيارات الربط على جهد 132 كيلو فولط و400 كيلو فولط ووضع خطة العمل اللازمة لذلك.وكان الجانبان قد وقعا في شهر آب 2006 اتفاقية تزويد طاقة كهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة القدس لتزويد الأحمال الكهربائية التابعة لشركة كهرباء محافظة القدس بقدرة كهربائية (20 – 30) ميغا واط من خلال محطة تحويل السويمة.كما وقع الجانبان في التاسع من أيار 2021 اتفاقية المرحلة الأولى لمحطة تحويل الرامة بمحول 80 ميغا فولط ساعة لرفع قدرة تصدير الطاقة الكهربائية إلى أحمال شركة كهرباء محافظة القدس إلى 80 ميغا واط حيث تم البدء بتصدير الطاقة الكهربائية منتصف شهر تموز من عام 2022.