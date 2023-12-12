الأردن وقطر تبحثان سبل التعاون الثنائي في مجال الطاقة والتعدين

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بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة و وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي أوجه التعاون الثنائي بين الأردن وقطر في مجال الطاقة والتعدين، وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.وأكد الوزير الخرابشة سعي المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق أمن التزود بالطاقة، سيما في ظل الاوضاع التي تعيشها الدول المجاورة، مشيرا الى أهمية تفعيل وتوثيق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والتعدين.واستعرض الخرابشة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والثروة المعدنية والتي تسعى الأردن لتسويقها للمستثمرين المهتمين، لافتا الى الانجازات المتحققة في قطاع التعدين في الأردن خلال السنوات السابقة.من جانبه رحب الكعبي بالتعاون الاردني القطري في مجال الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدا على أن شركة قطر للبترول على اتم الاستعداد للتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لبحث سبل التعاون في مجال التنقيب عن النفط.ويشارك الخرابشة في فعاليات مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في الدوحة تحت شعار" الطاقة والتعاون العربي" خلال الفترة من 11-12 كانون الأول، تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشؤون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية إلى جانب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " التي تنظم المؤتمر.