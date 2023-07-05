الأربعاء 05 تموز 2023
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الأردن وهنغاريا يتفقان على تنشيط التجارة بين البلدين

الأردن وهنغاريا يتفقان على تنشيط التجارة بين البلدين
الأردن وهنغاريا يتفقان على تنشيط التجارة بين البلدين
بحثت اللجنة الأردنية الهنغارية المشتركة خلال اجتماعات دورتها الثالثة التي عقدت في بودابيست خلال الفترة 3-4/7/2023 برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي عن الجانب الأردني ووزير الشؤون الخارجية والتجارة بيتر سيارتو عن الجانب الهنغاري عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين سيما في المجالات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة.اضافة اعلان
وقال الشمالي أن انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة يأتي ترجمة لمساعي البلدين لزيادة أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية واقامة المعارض وتحفيز القطاع الخاص لتنويع قاعدة السلع المصدرة من الأردن الى هنغاريا.
وأضاف أن الأردن حريص على تطوير التعاون الاقتصادي مع هنغاريا في مختلف المجالات وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الراهنة وما استجد منها بعد جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية والاضطرابات في بعض المناطق.
وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري قال ان اجتماعات اللجنة مهمة لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة لمستويات أعلى من الموجود حاليا معتبرا العلاقات الأردنية الهنغارية استراتيجية ومتميزة.
وأكد استعداد بلاده لرفع مستوى التعاون مع الأردن في مجالات عديدة أهمها المياه والزراعة والسياحة والتعليم.
وتم خلال اجتماعات اللجنة التي حضرها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وأمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجازين والسفير الأردني لدى هنغاريا هيثم أبو الفول والسفير الهنغاري لدى الأردن والقنصل الأردني الفخري في هنغاريا زيد نفاع ومسؤولون من كلا البلدين التوافق على تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
كما تم التوافق على إقامة مناطق لوجستية في كل من الأردن وهنغاريا والتأكيد على استمرار المنحة التعليمية المقدمة للطلبة الاردنيين للدراسة في هنغاريا.
في سياق متصل ترأس الشمالي ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري منتدى الأعمال الأردني الهنغاري الذي عقد على هامش أعمال اللجنة بمشاركة أكثر من 50 شركة عن القطاع الخاص في البلدين بهدف تسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وفتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة بين الفعاليات الاقتصادية وبما يخدم المصالح المشتركة.
وخلال المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

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