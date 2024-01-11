الخميس 11 كانون الثاني 2024
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الأردن و السعودية يوقعان اتفاقية بمجال الطاقة والتحول الرقمي

الأردن و السعودية توقعان اتفاقية بمجال الطاقة والتحول الرقمي
الأردن و السعودية توقعان اتفاقية بمجال الطاقة والتحول الرقمي
وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة و وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والتحول الرقمي.اضافة اعلان
وجاء توقيع الاتفاقية بعد اجتماع عُقد اليوم بين الوزير الدكتور صالح الخرابشة وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض ، وناقشا خلاله آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتعدين المنعقد خلال الفترة من 9-11 كانون الثاني.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين يحقق أهدافهما ويخدم مصالحهما المشتركة، وتسعى إلى تشجيع التعاون في قطاعات الطاقة مثل البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات.
كما تسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والحد من آثار التغير المناخي، من خلال تقنيات مثل التقاط الكربون وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، إضافة إلى قطاع الهيدروجين.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.
و تسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة، بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.
يأتي توقيع الاتفاقية في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين وتعزيز التعاون في مجالات حيوية من شأنها دعم التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.
حضر توقيع الاتفاقية القنصل الأردني في السعودية الدكتور هيثم ابو الفول و ممثل الأردن في المنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين المهندس عبد الله المومني رئيس قسم تخطيط الثروات المعدنية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
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