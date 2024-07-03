 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يتابع ملف إدراج محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي

متابعة ملف إدراج محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي
متابعة ملف إدراج محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جهود إدراج ملف محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي لليونسكو وللوقوف على الملاحظات التي تم مناقشتها في مقر اليونسكو في باريس مؤخرا، عقد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي ورئيس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز اجتماعا بحضور مدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي ومفوض البيئة في السلطة الدكتور أيمن سليمان بالاضافة الى ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نضال العوران والخبير الدولي البريطاني جونثان مكيو للوقوف على آخر المستجدات والملاحظات المقدمة من اليونسكو على الملف والتنسيق مع الجهات المعنية والخبراء الدوليون للوصول الى المستوى الامثل لتقديم الملف الي اليونسكو حسب الجداول الزمنية المحددة ووضع خطط وجداول زمنية لكل مرحلة من مراحل تجهيز المسودة النهائية للملف ليصار الى تقديمه إلى اليونسكو بصيغته النهائية. اضافة اعلان

كما وزار القيسي يرافقه الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير عام الآثار الدكتور فادي بلعاوي والفريق الفني للوزارة والسلطة بزيارة ميدانية الى المحمية واطلع على خطط العمل لتحسين إدارة الخدمات السياحية والمحافظة على البيئة البحرية وتثقيف الزوار بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية دخول المحمية على لائحة التراث العالمي لليونسكو.

والجدير بالذكر الى ان محمية العقبة تحتوي على تنوع حيوي فريد و300  نوع من الشعب المرجانية الصلبة و الرخوة و 512 نوع من الاسماك المختلفة و3 انواع من التجمعات العشبية البحرية ونوعان رئيسيان من مجتمعات الاعشاب البحرية الضحلة على عمق نصف متر الى 40 مترا بالاضافة الى الشعب المرجانية المقاومة لآثار التغير المناخي حسب الدراسات المنشورة
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