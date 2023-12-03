الأردن يترأس الدورة الـ 68 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

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ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني الكابتن هيثم مستو، اجتماع المجلس التنفيذي في دورته 68 والتي انطلقت أعماله على مدار يومي 2و3 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.وأكد مستو أهمية انعقاد هذه الدورة لبحث آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء بالمنظمة داخل المحافل الدولية والعمل على متابعة توصيات اجتماعات اللجان الفنية للمنظمة (لجنة النقل الجوي، لجنة الملاحة الجوية، لجنة السلامة الجوية، لجنة أمن الطيران ولجنة البيئة)، ومناقشة الشؤون التنظيمية والمالية للمنظمة وقد بحث المجلس التنفيذي مسألة وقود الطيران المستدام واهم نتائج المؤتمر الثالث لوقود الطيران البديل في دبي ٢٠٢٣.كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على إنجازات ومشاريع عمل المنظمة العربية للطيران المدني وبحث سبل تطوير التعاون مع منظمات الطيران الدولية والإقليمية من خلال مناقشة خطط العمل المشتركة بين المنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي.