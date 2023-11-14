الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستورد 1,276 مليون جهاز خلوي في 9 أشهر

الأردن يستورد 1,276 مليون جهاز خلوي خلال 9 أشهر
الأردن يستورد 1,276 مليون جهاز خلوي خلال 9 أشهر
بلغت مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 1,276 مليون جهاز خلوي، بقيمة إجمالية قدرها 111.6 مليون دينار.
وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، اليوم الثلاثاء، شهد الربع الأول من العام استيراد 410 آلاف جهاز بقيمة 43 مليون دينار، فيما وصلت الأرقام في الربع الثاني إلى 342 ألف جهاز بقيمة 32 مليون دينار، واختتم الربع الثالث بواردات قدرها 524 ألف جهاز وبقيمة 36.6 مليون دينار.اضافة اعلان
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش، ان السوق يشهد تراجعًا ملموسًا في عمليات الاستيراد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث إن الاستيراد الإجمالي للعام 2022 بلغ 174 مليون دينار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 16بالمئة مقارنة بعام 2021.
وأرجع هذا التراجع إلى الضريبة البالغة 16 بالمئة التي فرضت على الأجهزة الخلوية، والتي كان لها تأثير مباشر على حجم الاستيراد، وبالتالي على أسعار الجهاز للمستهلك النهائي.
ودعا علوش الحكومة لاتخاذ إجراءات واضحة تساهم في دعم نمو القطاع، حيث يشهد القطاع تراجعا واضحا من عام لآخر.
وتوقع ان يشهد القطاع مزيدا من الانخفاض لاسيما في ظل الحرب المستعرة على قطاع غزة وانعكاسها على المنطقة الأمر الذي يتسبب في تراجع حركة الزوار والسياح للمملكة، ما يستوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية القطاعات ومن ضمنها قطاع الأجهزة الخلوية، خاصة القيام بمراجعة السياسات الضريبية التي تؤثر على القطاعات بالشكل الذي يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
(بترا)
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