السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستورد 1,726 مليون جهاز خلوي العام الماضي

الأردن يستورد 1,726 مليون جهاز خلوي العام الماضي
الأردن يستورد 1,726 مليون جهاز خلوي العام الماضي
بلغ إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية 1,726 مليون جهاز، بقيمة تقدر بـ 154.6 مليون دينار، خلال عام 2023.
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه في عام 2023، تم استيراد 410 آلاف جهاز في الربع الأول بقيمة 43 مليون دينار و 342 ألف جهاز في الربع الثاني بقيمة 32 مليون دينار و 524 ألف جهاز في الربع الثالث بقيمة 36.6 مليون دينار و 450 ألف جهاز في الربع الأخير بقيمة 43 مليون دينار.اضافة اعلان
وأشار الى أن هناك تراجعا ملموسا في الاستيراد مقارنة بالعام 2022، حيث بلغ الاستيراد الإجمالي 174 مليون دينار، ما يعني أن هناك انخفاضا بقيمة 19.4 مليون دينار في عام 2023، أي بنسبة تقريبية قدرها 11.1 بالمئة.
وعزا هذا الانخفاض إلى الضريبة المفروضة بنسبة 16 بالمئة على الأجهزة الخلوية، التي أثرت بشكل مباشر على حجم الاستيراد وبالتالي على أسعار الأجهزة للمستهلك النهائي.
ودعا علوش الحكومة إلى اتخاذ تدابير لدعم نمو القطاع، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي تزيد من الحاجة لإجراءات استباقية لحماية القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الأجهزة الخلوية، مع التأكيد على ضرورة مراجعة السياسات الضريبية.
-- (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بيت التصدير

شركة بيت التصدير تنظم المشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي ٤٧

منذ2 ساعة
حلي ذهبية في أحد المحال بعمان -(أرشيفية)

ارتفاع أسعار الذهب محليا

منذ3 ساعة
أعلام الأردن

خبراء: صندوق رأس المال والاستثمار خطوة جديدة في الإصلاح الاقتصادي

منذ3 ساعة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية - (أرشيفية)

الطاقة تنجز مبادرات ومشاريع التعدين في رؤية التحديث الاقتصادي 2023

منذ4 ساعة
64ad4c3a4769d

ارتفاع التضخم في الأردن خلال 2023

منذ23 ساعة
خط إنتاج في إحدى المنشآت الصناعية في المملكة - (تصوير: ساهر قدارة)

انخفاض كميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني الماضي

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

مرافعة الحكومة عن الموازنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات | منذ17 ساعة
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 