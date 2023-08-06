الأردن يستورد 334 ألف برميل نفط من العراق الشهر الماضي

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استورد الأردن 334.844 برميل من النفط العراقي في شهر تموز الماضي، وفق بيانات شركة تسويق النفط (سومو).وبلغ معدل استيراد الأردن من النفط العراقي الشهر الماضي 11 ألف برميل نفط يوميا، حيث أظهرت البيانات أن المعدل الأولي الموزون لسعر البيع المخصص للأردن بلغ نحو 64.05 دولارا للبرميل الواحد.وخلال شهري أيار وحزيران الماضيين، بلغت الكميات المفرغة من مادة النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث/ العراق في خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء 556.062 ألف برميل، وفق بيان سابق لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.ويأتي ذلك بعد استئناف استيراد النفط العراقي للأردن بموجب اتفاق بين حكومتي البلدين في شهر أيار الماضي، يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.- (المملكة)