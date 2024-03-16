السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يستورد 334 ألف جهاز خلوي في أول شهرين من 2024

الأردن يستورد 1,726 مليون جهاز خلوي العام الماضي
أجهزة خلوية

بلغت مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 334 ألف جهاز خلوي بقيمة 28 مليون دينار، وفقا لرئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش.

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وقال علوش لـ"المملكة" إن هناك جهودًا متواصلة لتقديم مجموعة واسعة من الأجهزة الخلوية التي تناسب جميع القدرات الشرائية.


وتستند أرقام جمعية الرؤيا المتعلقة بالاستيراد لبيانات رسمية مرتبطة بدائرة الجمارك العامة الأردنية.


وفي حديثه عن الشراء عبر نظام الأقساط أشار علوش أشار إلى شراء الأجهزة عبر نظام الأقساط، خاصة من خلال استخدام البطاقات البنكية الائتمانية، حيث بلغت قيمة المشتريات 15 مليون دينار خلال عام 2023.

ولفت علوش إلى أن المشتريات عبر البطاقات البنكية ارتفعت من 16 مليون دينار في 2021 إلى 23 مليونا في 2022، قبل أن تشهد انخفاضًا في العام الماضي.


ويرى علوش أن الضرائب المفروضة على بيع الأجهزة الخلوية أثرت على تنافسية الأسعار مقارنة بدول المنطقة.


وفي سياق متصل، كشف علوش عن مبادرة الجمعية لإعداد دراسة متكاملة تهدف إلى تقييم الأثر الذي تركته الضرائب المفروضة على الأجهزة الخلوية وكيف أثر ذلك على جاذبية السوق الأردني كوجهة لشراء الأجهزة، خاصة بالنسبة لزوار المملكة الذين كانوا يفضلون الشراء من الأردن للحصول على أسعار أفضل.


وبين علوش أن الدراسة ستسلط الضوء على التحديات والفرص في سوق الأجهزة الخلوية الأردني، مؤكدا على أهمية توفير بيئة تجارية مواتية تشجع على النمو، وتدعم احتياجات المستهلكين بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.


تأسّست جمعيّة الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلويّة عام 2018؛ لتكون مظلة شاملة لقطاع الأجهزة الخلويّة، تمثّل القطاع أمام الجهات الحكومية والخاصة، وتنظّم العلاقات بين التجار والجهات المعنية بالقطاع.

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