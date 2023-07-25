الثلاثاء 25 تموز 2023
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الأردن يستورد 36 ألف مركبة في نصف عام

أرشيفية
أرشيفية
 أظهر تقرير لغرفة تجارة الأردن، أن الأردن استورد خلال النصف الأول من العام الحالي 36014 ألف مركبة من مختلف الأصناف، "بنزين وهجين وكهرباء).
وحسب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها بالغرفة سلامة الجبالي، فقد توزعت المركبات المستوردة على 10996 مركبة بنزين، و9707 مركبات هجينة، و15311 مركبة كهرباء.اضافة اعلان
وأوضح في بيان أمس، أن قيمة مستوردات المملكة من الإطارات في النصف الأول من العام الحالي بلغت 25 مليون دينار، إضافة الى 16 مليون دينار من المدخرات الكهربائية والبطاريات، و57 مليونا لقطع المركبات الجديدة والمستعملة.
ولفت الجبالي الذي يرأس كذلك النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، إلى أن غرفة تجارة الأردن تقوم بإعداد دراسة تحليلية لقطاع المركبات وقيمة مستوردات القطاع للسوق المحلية شهريا وبشكل دوري.-(بترا)
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