الأردن يستورد 628 ألف خلوي خلال 4 أشهر

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وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، في تصريح لوكالة (بترا)، إن هذه البيانات مأخوذة من دائرة الجمارك العامة ومنقحة لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، حيث تشهد السوق المحلية تنوعاً ملحوظاً في الأجهزة الخلوية المتوفرة، والتي تغطي جميع الفئات الاستهلاكية.وبالنسبة للمبيعات في السوق المحلية، أكد علوش أن هناك انخفاضا واضحا بحجم المبيعات، وبخاصة خلال الستة أشهر الماضية، والتي يرجع سببها إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين.وأوضح أن السوق العالمية شهدت بعض التغييرات في حصص السوق بين الشركات المصنعة، إذ إن في الصين، كانت هناك زيادة طفيفة في حصة السوق لبعض العلامات التجارية التي شهدت زيادة في حصتها السوقية مقارنة بالربع الأخير من 2023، في حين أن كوريا الجنوبية لم تظهر فيها تقارير تشير إلى تغييرات كبيرة في أسعار الهواتف، على الرغم من استمرار طرح "موديلات" جديدة للسوق، وفقاً للتقارير الواردة من مواقع متخصصة في الأسعار.وأضاف علوش أن الجمعية تعمل بشكل مستمر لتطوير استراتيجيات تهدف إلى دعم المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، من خلال تحسين جودة المنتجات المعروضة وتوفير خيارات أوسع تتناسب مع التوجهات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.وأشار إلى أن التحدي يظل قائمًا أمام الشركات المحلية لمواكبة التغيرات العالمية وضمان استقرار الأسعار وتوفر الأجهزة لجميع شرائح المجتمع، ما يعكس مرونة السوق الأردنية وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية وتحويلها إلى فرص نمو.