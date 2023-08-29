الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

الأردن يستورد 750 ألف خلوي خلال النصف الأول من 2023

هواتف خلوية - (تعبيرية)
هواتف خلوية - (تعبيرية)
بلغت مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 750 ألف جهاز، بقيمة 75 مليون دينار.

وقالت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه جرى استيراد نحو 410 آلاف جهاز خلوي بـ43 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، واستيراد 342 ألف جهاز خلوي بقيمة إجمالية تقدر بـ32 مليون دينار خلال الربع الثاني.اضافة اعلان

وبحسب البيان، أشار رئيس الجمعية أحمد علوش، إلى أن السوق المحلية تتوفر فيها مختلف أنواع الهواتف المحمولة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الإكسسوارات، ما يوفر للمستهلكين فرصة اختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، ويعزز من التنافسية والنشاط في السوق.

وأضاف أن الجمعية تدعم المستثمرين في هذا القطاع وتواكب التطورات التقنية السريعة، لافتا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وبين أن الصين تأتي في مقدمة البلدان المصدرة للأجهزة الخلوية إلى الأردن، تلتها الهند وكوريا الجنوبية في قائمة المصدرين.

ولفت إلى تراجع حجم الاستيراد مقارنة بالأعوام السابقة، إذ بلغ العام الماضي 174 مليون دينار، بتراجع نسبته 16 بالمئة عن العام 2021، عازيا هذا التراجع إلى فرض ضريبة بنسبة 16% على الأجهزة الخلوية.

وأشار إلى أن "البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة تُظهر تأثيراً ضريبيا كبيراً على المبيعات، خاصة وأن الهواتف الخلوية أصبحت سلعة أساسية وليست رفاهية". (بترا)
مستثمرون يتابعون شاشة الأسعار في بورصة عمان -(ارشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.47 % منذ18 ساعة

مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين-(من المصدر)

22 فريقا أردنيا ينافس في نهائيات "مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين" منذ18 ساعة

الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد،

الرواد: التعدين من القطاعات الواعدة في الأردن منذ24 ساعة

الميكانيكا - (تعبيرية)

تشكيل لجنة لتسهيل شمول العاملين بالمهن الميكانيكية بالضمان 28 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
7-3

المجوهرات والمنتجات الكيماوية ترفع الصادرات الوطنية في النصف الأول

منذ3 ساعة
download

ارتفاع أسعار تجارة الجملة 1.28% للربع الثاني

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-29 at 11.53.08 AM

وزيرا الصناعة والاستثمار: دعم حكومي كبير لمؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب بعمان

منذ5 ساعة
40.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

39.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ6 ساعة
مراوح الطاقة المتجددة في منطقة حوفا في إربد-(ارشيفية)

قطاع الطاقة مهيأ لاستثمارات جديدة برهن تقديم حوافز

منذ18 ساعة
أرشيفية

دول منطقة التجارة العربية تتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ18 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 