الأردن يستورد 750 ألف خلوي خلال النصف الأول من 2023

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بلغت مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 750 ألف جهاز، بقيمة 75 مليون دينار.وقالت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه جرى استيراد نحو 410 آلاف جهاز خلوي بـ43 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، واستيراد 342 ألف جهاز خلوي بقيمة إجمالية تقدر بـ32 مليون دينار خلال الربع الثاني.وبحسب البيان، أشار رئيس الجمعية أحمد علوش، إلى أن السوق المحلية تتوفر فيها مختلف أنواع الهواتف المحمولة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الإكسسوارات، ما يوفر للمستهلكين فرصة اختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، ويعزز من التنافسية والنشاط في السوق.وأضاف أن الجمعية تدعم المستثمرين في هذا القطاع وتواكب التطورات التقنية السريعة، لافتا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وبين أن الصين تأتي في مقدمة البلدان المصدرة للأجهزة الخلوية إلى الأردن، تلتها الهند وكوريا الجنوبية في قائمة المصدرين.ولفت إلى تراجع حجم الاستيراد مقارنة بالأعوام السابقة، إذ بلغ العام الماضي 174 مليون دينار، بتراجع نسبته 16 بالمئة عن العام 2021، عازيا هذا التراجع إلى فرض ضريبة بنسبة 16% على الأجهزة الخلوية.وأشار إلى أن "البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة تُظهر تأثيراً ضريبيا كبيراً على المبيعات، خاصة وأن الهواتف الخلوية أصبحت سلعة أساسية وليست رفاهية". (بترا)