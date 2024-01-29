الأردن يسجل أقصى حمل كهربائي خلال الشتاء الحالي

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ارتفع الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس الأحد، ليصل إلى 4015 ميجا واط، وهو الحمل الأقصى خلال الشتاء الحالي، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.وكان أعلى حمل كهربائي سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب/ أغسطس الماضي. (بترا)