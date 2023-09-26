الأردن يشارك في إكسبو الدوحة الاثنين المقبل

اضافة اعلان

يشارك الأردن في معرض إكسبو الدوحة الذي ينطلق يوم الاثنين المقبل تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بمشاركة نحو 80 دولة حول العالم.ويعرض الجناح الأردني المشارك في المعرض لعلاقة الإنسان بالطبيعة عبر العصور، فضلا عن التراث الزراعي للبلاد والتقنيات المبتكرة، بهدف تسليط الضوء على الاستدامة والحد من التصحر.ويدعو الجناح الأردني، زوار المعرض من مختلف دول العالم، إلى الانغماس في المناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المملكة، والصعود إلى الجبال المغطاة بالأشجار، حيث سيأخذ الجناح زواره في رحلة عبر القرى والبوادي ووادي الأردن الذي يعد سلة غذاء كبيرة من الخضار والفاكهة.وستتاح لزوار الجناح الأردني في المعرض، فرصة تذوق مجموعة من الأطعمة التقليدية التي اشتهر بها الأردن وبشكل خاص "المنسف".ويتيح الجناح الأردني للزوار الفرصة لشراء الهدايا التراثية والتقليدية والتذكارات التي تروج لمختلف الأماكن والمرافق السياحية والطبيعية في الأردن.وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصال في معرض إكسبو 2023، هيفاء العتيبي، إن هناك خطة واضحة للانتهاء من جاهزية الموقع في الموعد المحدد للافتتاح، موضحة أن اليوم الأول للافتتاح سيكون مخصصا لكبار الشخصيات، بينما سيتم استقبال الجمهور بدءاً من اليوم التالي.وأوضحت العتيبي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن اللجنة المنظمة للمعرض، حرصت على تجهيز أجندة ضخمة من الفعاليات طيلة فترة تنظيمه، حيث يوجد أكثر من 200 فعالية على مدى 179 يوما هي فترة المعرض ما يثري الحدث، مبينة أن هدف المعرض ليس فقط التركيز على البستنة، وإنما السعي لتحقيق البعد الثقافي والديني والاجتماعي، خاصة بعد نجاح مونديال كأس العام 2022 في الترويج جيدا لهذا الجوانب. بترا