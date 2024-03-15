الأردن يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك

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يشارك الأردن في الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف اليوم الجمعة والذي يعتبر فرصة لتحقيق التضامن العالمي بين جميع المستهلكين في العالم والوقوف معًا للمطالبة بالحقوق المشتركة للمستهلكين والحفاظ عليها وتحقيق المزيد من التحسينات والإصلاحات في هذا الجانب الحيوي من حياتنا اليومية ويهدف هذا اليوم لتعزيز الوعي بأهمية حقوق المستهلك وتعريف الأفراد بالحقوق الأساسية والرئيسية التي يحق لهم مطالبتها والتي تم تبنيها في ميثاق المستهلك العالمي.وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قال إن الحكومة تولي حماية المستهلك وتعزيز حقوقه جل الرعاية والاهتمام وقد تجسد ذلك بإصدار قانون لحماية المستهلك وإنشاء مديرية متكاملة داخل الوزارة تعنى بكافة الجوانب المتعلقة بالمستهلك وضمان حقوقه.وأضاف أن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يضمن حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات.كما يضمن القانون حصول المستهلك بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها ومعلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك والعديد من الحقوق الأخرى.وقال إن مديرية حماية المستهلك تعاملت العام الماضي مع (820) شكوى خلال العام 2023 بارتفاع مقداره (11%) عن العام 2022 حيث كان عدد الشكاوى (740) شكوى خلال العام 2022، وتم تسوية وإغلاق ما نسبته (%94) من الشكاوى الواردة عن طريق التفاوض وحل النزاعات وديًا بنسبة زيادة بلغت (7%) عن العام 2022 حيث بلغت نسبة الإغلاق بشكل ودي (87%)، كما ارتفع عدد المخالفات المحررة بنسبة (72%) للعام 2023 عن العام 2022 بحيث تم تحرير (19 ) مخالفة بما نسبته (23%) من إجمالي الشكاوى الواردة.