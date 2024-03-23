السبت 23 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي MITT

الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي MITT
الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي MITT
اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مشاركتها في معرض السياحة الروسي   الدولي للسياحة والسفر MITT ، الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 اذار الحالي بمشاركة 12 مكتب سياحة وسفر إضافة الى سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية والخطوط الملكية وبحضور السفير الاردني في روسيا خالد الشوابكة.اضافة اعلان

وتمثلت مشاركة الأردن في المعرض لهذا العام ضمن  جناح مميز يضم أجمل ما توفره الوجهات السياحية الأردنية، بما في ذلك المواقع الأثرية الرائعة، والتجارب الثقافية والدينية المهمة ,  وقد استقطب جناح الأردن اهتمام الزوار بفضل تقديمه لمحة شاملة عن التنوع السياحي  الذي يقدمه الأردن كوجهة سياحية.
وفي تعليق على مشاركة الأردن في المعرض، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات : " يعد معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والاسفار فرصة حقيقية للترويج السياحي للمملكة حيث يعد المعرض أكبر حدث للسفر في روسيا وفي منطقة رابطة الدول المستقلة CEI حيث يجلب ممثلي الصناعة السياحية في روسيا ومناطق أخرى من العالم .

وأضاف عربيات ان معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة يعتبر المكان المفضل للالتقاء والتسويق السياحي وفرصة للاتقاء مع المشغلين السياحيين المستقبليين والإعلاميين ، وهو ما يسمح بالتعرف أكثر على وجهتهم، والحصول على فكرة حقيقية فيما يخص السوق السياحي الأردني وما يتميز به من عناصر جذب للسياح الروس .

ونوه عربيات إن مشاركتنا كهيئة في معرض موسكو للسياحة والسفر تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز السياحة الأردنية وجذب المزيد من السياح الروس إلى بلدنا الجميل مضيفا بقوله :" نحن متحمسون ومن خلال تواجدنا هنا لزيادة اعداد السياح للمملكة وتحقيق ألاهداف المشتركة في مجال السياحة والسفر ".

وأضاف عربيات : تمثل المشاركة الأردنية فرصة لتعزيز العلاقات السياحية ، وزيادة الوعي بالوجهات السياحية الأردنية بين الجمهور الروسي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاركة في  توقيع اتفاقيات بين مكاتب السياحة والسفر لزيادة عدد السياح الروس الذين يزورون الأردن، وبالتالي تعزيز القطاع السياحي .

واكد عربيات ان اهداف مشاركة الأردن في المعرض سيتضمن بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الشركات والوكلاء السياحيين الروس مع وجود خط طيران مباشر من روسيا الى الأردن .

وأضاف انه من المتوقع أن تسهم مخرجات مشاركة الأردن في المعرض في زيادة اعداد السياح الروس الذين يزورون الأردن مستقبلا، وتعزيز الأردن لمكانته كوجهة سياحية مفضلة لدى السوق الروسية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غرفة تجارة عمّان - (أرشيفية)

"المكان الواحد" يقدم أكثر من 241 ألف خدمة خلال 2023

منذ 28 دقيقة
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

منذ2 ساعة
تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

تخفيضات على أكثر من 450 سلعة في الاستهلاكية المدنية

منذ19 ساعة
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات - (أرشيفية)

الضريبة تتيح التحقق من تسجيل الموردين ومؤدي الخدمات بنظام الفوترة إلكترونيا

21 آذار 2024
تخريج دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص المبتدئين

تخريج دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص المبتدئين

21 آذار 2024
البنك المركزي الأردني - (أرشيفية)

البنك المركزي الأردني يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية

21 آذار 2024
افكار و مواقف

معركة الكرامة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات | منذ13 ساعة
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مسيرات الموت

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان
 
 