الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يشارك في معرض سوق السفر العربي في دبي

الأردن يشارك في معرض سوق السفر العربي
الأردن يشارك في معرض سوق السفر العربي

اختتم الأردن مشاركته في معرض سوق السفر العربي، ATM، الذي أُقيم في دبي، من خلال الجناح الأردني بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة، بحضور مدير عام الهيئة الدكتور عبد الرزاق عربيات ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم العقبة حمزة الحاج حسن وممثلين من القنصلية الأردنية في دبي.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، شارك بالمعرض الذي عُقد في الفترة من 6 لغاية 9 أيار الحالي، 10 شركات سياحية وفنادق من المملكة، إضافة إلى ممثلين عن سلطة إقليم العقبة الاقتصادية وطيران الملكية الأردنية.


وقال عربيات إن المعرض له دور محوري في دعم وتطوير صناعة السفر والسياحة في المنطقة من خلال استقطابه شخصيات بارزة من خبراء وصناع قرار متخصصين في صناعة السياحة من مختلف دول العالم.


وأضاف أن المعرض شكل منصة مثالية للتواصل مع مسؤولي وممثلي صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم في ظل ارتفاع المؤشرات الإيجابية لعودة السياحة إلى وضعها الطبيعي قريبا، مشيرا إلى أنه يعد من أبرز المعارض العالمية لقطاع السفر والسياحة وبيئة هامة للترويج السياحي للمملكة.


وقال إن المشاركة الأردنية ركزت على إيجاد فرص جذب مع القطاعات السياحية الدولية والتعاون مع شركات خطوط الطيران العالمية، خصوصا الخليجية ومكاتب السياحة والسفر والفنادق، إضافة إلى الترويج للأردن سياحيا في الأسواق الإقليمية والدولية، تحديدا الخليجية في ظل تحسن الحركة السياحة للمملكة، لافتا الى الحملات التسويقية في دول الخليج وانعكاسها الإيجابي في جذب الحركة السياحية إلى الأردن.


وأوضح أن الهيئة ركزت خلال مشاركتها على إظهار تنوع التجارب السياحية التي يمكن للسائح أن يقوم بها في الأردن، وبحث آلية تسويق الأردن سياحيا من خلال وضع برامج سياحية متنوعة تشمل قطاعات السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية وسياحة الاستجمام والمغامرة وسياحة الأعمال والمؤتمرات المختصة، إضافة الى تسويق جذب السياحة العائلية الخليجية، حيث يعد السوق الخليجي من أهم الأسواق السياحية، لافتا إلى أنه تم إطلاق العديد من الحملات التسويقية، والتي تهدف إلى جذب السائح الخليجي والمواطنين المغتربين في تلك الدول.


وعقد عربيات على هامش انعقاد المعرض لقاءات مع وسائل اعلام عربية واجنبية للحديث عن التسويق السياحي للمملكة.


ويعتبر هذا المعرض حدثًا عالميًا رائدًا في قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمثل فرصة هامة للتواصل بين العملاء والموردين.


وتعد مشاركة سلطة العقبة في هذا الحدث خطوة استراتيجية هامة لتعزيز المنتجات السياحية المقدمة في المنطقة وجذب المزيد من السياح العرب، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات الهامة مع شركات الطيران الرائدة والموردين لإبرام الصفقات التي تهدف إلى ربط العقبة بالأسواق العربية وجذب أكبر عدد ممكن من السياح.


من جهته، قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة- مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، إن "مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي فرصة رائعة لابراز المنتجات السياحية في العقبة وترويجها في الأسواق العربية والعالمية، ونسعى جاهدين لجذب المزيد من السياح وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بالمنطقة".


وأشار الى التزام سلطة العقبة بتقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة للزوار، والعمل على تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الخدمات المقدمة، والسعي لاستكشاف الفرص الجديدة للتعاون وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.


ويستقطب معرض "سوق السفر العربي" سنويا حشدا إعلاميا إقليميا ودوليا كبيرا وخبراء عالميين بارزين في قطاع السياحة والسفر وعملاء قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.


كما أن المعرض يوفر بيئة مثالية للتعرف على آخر التطورات في صناعة السفر والسياحة، ولإقامة شراكات استراتيجية جديدة، ولمناقشة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.-(بترا)

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