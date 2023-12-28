الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يشهد تخريج أول دفعة من أكاديمية مدربي " الرياضات الإلكترونية"

علم الأردن
علم الأردن
 في وقت تواصل فيه صناعة الرياضات الإلكترونية الإنتشار في العديد من الدول وخصوصا الآسيوية، خرَّج الأردن أخيرا اول دفعة من أكاديمية الرياضات الالكترونية الهادفة الى إنشاء جيل من المتخصصين والإداريين والمواهب المتخصصة في هذا القطاع الذي يعتبر من بين القطاعات الأسرع نموا.اضافة اعلان
وأعلنت شركة " ميس الورد" الاردنية المتخصصة في العاب الموبايل تخريج الدفعة الاولى من الاردنيين في هذا المجال بعد إنهاء اول برامج أكاديمية الرياضات الالكترونية وهي المبادرة التي اطلقتها ونفذتها الشركة خلال الشهور الماضية بالتعاون مع مؤسسة " اي بي ميديا" العالمية، وبدعم من شركة زين الأردن عبر  مركزها للرياضات الالكترونية " زين ايه سبورتس جو". 
ووفقا للتعريف الوارد في قاموس " أكسفورد" العالمي فالرياضة الإلكترونية هي "لعبة فيديو يتم لعبها كمسابقة ويشاهدها الناس للترفيه سواء كانت لعبة فيديو تحاكي رياضة حقيقية او غير من العاب الفيديو"، وقد بدأت هذه الصناعة من النمو والرواج على مستوى الالعاب واللاعبين والمشجعين والبطولات التي تقام للمنافسة بين لاعبين من مختلف دول العالم وخصوصا ان مثل هذه الرياضات يمكن ممارستها بالاون لاين عبر الانترنت.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " ميس الورد " الاردنية نور خريس "تم الانتهاء بنجاح لأول دورة تدريبية على الإطلاق في مجال إدارة فرق وفعاليات الرياضات الإلكترونية، ضمن مبادرة اكاديمية ادارة الرياضات الالكترونية التي اطلقتها الشركة قبل نحو ثلاثة أشهر بالتعاون مع مؤسسة " اي بي ميديا " الرائدة في للاستشارات الإدارية ومستشارة في استراتيجيات الأعمال والرياضات الإلكترونية ومقرها الرئيسي في سنغافورة". 
وأكد أن أول دفعة من خريجي الاكاديمية شملت 11 فردا وهم ينتمون الى خلفيات متنوعة، بما في ذلك أساتذة جامعات أردنية ومديرو رياضات إلكترونية وطلاب ولاعبون.
وبين أن الخريجين قد انهوا بنجاح برنامجا تدريبيًا شاملاً لمدة 30 ساعة يغطي أساسيات إدارة الرياضة الإلكترونية، لافتا الى ان المنهج الدراسي تضمن محاضرات وعروض تقديمية لمشاريع وتعمقا في العالم الديناميكي للرياضة الإلكترونية.
وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية إلى الأمام في معالجة الطلب المتزايد على مديري الرياضات الإلكترونية المهرة في الأردن، مما يساهم بشكل كبير في تطور المشهد الرياضي في البلاد.
وقال خريس "المبادرة تستجيب لحاجة ماسة في المشهد الرياضي الإلكتروني المزدهر في الأردن، مع تميز لاعبي الرياضات الإلكترونية الاستثنائيين المعروفين بمهاراتهم وإنجازاتهم" مشيرا الى ان نقص المديرين القادرين دفع إلى إنشاء هذه الدورة الفريدة من نوعها.
واكد أهمية التعاون مع زين الأردن، وهي شركة بارزة في مجال الاتصالات تدير فريق زين للرياضات الإلكترونية، بُعدًا فريدًا للأكاديمية، حيث كان اثنان من المشاركين من فريق إدارة رياضات زين الإلكترونية جزءًا من المجموعة، وقدّما مشاركة متنوعة في البرنامج.
وعلاوة على ذلك، قامت شركة زين، إدراكًا منها لأهمية الدورة، برعاية وتقديم منح دراسية لعدد مختار من الطلاب داخل المجموعة.
 وجاء اطلاق الاكاديمية وبرامجها الجديدة لتتماشى أيضًا مع رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد 2033، التي تسلط الضوء على الرياضات الإلكترونية كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي. 
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