الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يعرض فرصا استثمارية في "إكسبو الدوحة" اليوم

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الأردن يعرض فرصا استثمارية في "إكسبو الدوحة" اليوم
عمان- يعقد بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم فعاليات منتدى الاستثمار في الاردن  بتنظيم من وزارة الاستثمار وبحضور رجال اعمال عرب واجانب ومغتربين أردنيين في دول بمجلس التعاون الخليج  لعرض فرص استثمارية في قطاعات واسعة بهدف استقطاب مستثمرين لتنفيذها.اضافة اعلان
وقالت وزارة الاستثمار ردا على استفسارات "الغد" ان المنتدى الذي يعقد تحت شعار ( فرص الاستثمار بالأردن) على هامش اليوم الوطني الأردني الذي خصص ضمن فعاليات معرض "إكسبو الدوحة" 2023 الذي انطلقت فعالياته تشرين الاول (اكتوبر)  الماضي ويستمر حتى نهاية آذار (مارس) المقبل.
وأكدت الوزارة ان المنتدى يأتي ايضا بالتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يصاف اليوم وضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في جذب وترويج فرص الاستثمار بالمملكة.
وبينت الوزارة ان المنتدى يتضمن عرضا لواقع البيئة الاستثمارية والمزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد للمستثمرين  بالإضافة الى عرض مشروعات وفرص اسثمارية في قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة ضمن منصة (استثمر في الأردن) التي تشمل 36 مشروعا بقيمة تتجاوز مليار دينار.
وأشارت الوزارة الى ان المنتدى يتضمن عرض اهم الانجازات والفرص المتاحة ايضا في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإضافة الى مشروع العبدلي الوسط الجديد لمدينة عمان والمدن الصناعية بالمملكة.
ويقام جناح الأردن على مساحة 2600 متر مربع تحت شعار" جذور راسخة لغدٍ أفضل" ويتضمن عرض مشاريع في مجال الزراعة الحديثة والبستنة والتنوع الجغرافي في المملكة بالإضافة إلى عرض للمواقع الاثرية والسياحية المتنوعة بالمملكة.
يشار الى ان إكسبو 2023 الدوحة ينظم تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، ويعالج أربعة محاور فرعية هي: الزراعة العصرية، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، والاستدامة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، والأنشطة الترويجية الفريدة الممتدة على مدى ستة أشهر.
وبحسب الموقع الالكتروني لمعرض اكسبو 2023 الدوحة يهدف الحدث الى جذب أكثر من 3 ملايين زائر، مما يتيح للحاضرين فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.
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