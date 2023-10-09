الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن ينظم أسبوع الريادة العالمي الشهر المقبل

مركز الملكة رانيا للريادة
مركز الملكة رانيا للريادة
 قال مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أمس "إن المركز بدأ يحضر وبالتعاون مع العديد من الشركاء والجهات في منظومة ريادة الأعمال الأردنية لتنظيم أسبوع الريادة العالمي في الأردن للمرة 15". اضافة اعلان
وبين عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن المركز سيعمل على تنسيق الجهود مع الشركاء لإقامة عشرات الفعاليات المعنية بريادة الأعمال ونشر ثقافتها ودعم الرياديين على مدار أسبوع كامل ابتداء من تاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. 
وأكد عبيدات، أن أسبوع الريادة العالمي الذي يعد من أكبر الأحداث المتخصصة في ريادة الأعمال حول العالم، سيتضمن فعاليات تغطي جميع محافظات المملكة لضمان وتحفيز مشاركة أكبر عدد من الشباب الأردني في فعالياته من أجل توعيتهم وتحفيزهم على دخول باب ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وابتكار الأفكار التي تعالج مشاكل المجتمع والاقتصاد في كل القطاعات، مع الاعتماد وتطويع التقنيات الحديثة في هذه الأفكار والمشاريع.
وأشار الى أن أسبوع الريادة العالمي، الذي سينعقد في أكثر من 150 دولة حول العالم في التوقيت نفسه، يوفر فرصة كبيرة للشباب للاطلاع على تجارب الرياديين الآخرين والجهات الداعمة للريادة والتشبيك مع الخبراء والمستثمرين أيضا.
وقال عبيدات "من المتوقع أن تشارك مع المركز في تنظيم مختلف الفعاليات المعنية بريادة الأعمال أكثر من 150 مؤسسة وجهة من مختلف القطاعات، وخصوصا في قطاع ريادة الأعمال والقطاع الأكاديمي وغيرها من القطاعات".
وتوقع أن يستفيد من كل الفعاليات أكثر من 12 ألف شابة وشاب أردنية من مختلف محافظات المملكة وعلى مستوى مشابه لأسبوع الريادة العالمي المنعقد في الأعوام الأخيرة.
وأشار عبيدات الى أن الأسبوع العالمي للريادة، العام الحالي، سيركز في فعالياته على محور التعليم وعلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، كما سيتم التركيز أكثر ما يمكن على النشاطات والفعاليات في المحافظات.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.
ويذكر أن أسبوع الريادة العالمي هو أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي من خلال تنظيم آلاف الأحداث والمسابقات في جميع أنحاء العالم؛ لتلهم الملايين بالانخراط في النشاط الريادي. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مبنى وزارة الاستثمار -(أرشيفية)

بقيمة 90 مليون دولار.. فرصة جديدة على منصة "استثمر في الأردن"

منذ 19 دقيقة
أرشيفية

رغم تطبيقات الدردشة.. الرسائل النصية القصيرة ما تزال حاضرة

منذ 20 دقيقة
السياحة في مادبا

أكثر من نصف مليون زائر لمادبا في 9 أشهر

منذ 25 دقيقة
بورصة عمان - (أرشيفية)

مؤشر البورصة ينخفض 0.13 %

منذ 29 دقيقة
البنك الإسلامي للتنمية

"الإسلامي للتنمية": إصدار 5 مليارات من الصكوك الخضراء

منذ 31 دقيقة
مبنى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

الحكومة تقر لأول مرة إستراتيجية وطنية للألعاب الإلكترونية

منذ 32 دقيقة
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 