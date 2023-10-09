الأردن ينظم أسبوع الريادة العالمي الشهر المقبل

ابراهيم المبيضين

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قال مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات، أمس "إن المركز بدأ يحضر وبالتعاون مع العديد من الشركاء والجهات في منظومة ريادة الأعمال الأردنية لتنظيم أسبوع الريادة العالمي في الأردن للمرة 15".وبين عبيدات، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن المركز سيعمل على تنسيق الجهود مع الشركاء لإقامة عشرات الفعاليات المعنية بريادة الأعمال ونشر ثقافتها ودعم الرياديين على مدار أسبوع كامل ابتداء من تاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.وأكد عبيدات، أن أسبوع الريادة العالمي الذي يعد من أكبر الأحداث المتخصصة في ريادة الأعمال حول العالم، سيتضمن فعاليات تغطي جميع محافظات المملكة لضمان وتحفيز مشاركة أكبر عدد من الشباب الأردني في فعالياته من أجل توعيتهم وتحفيزهم على دخول باب ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع الخاصة بهم وابتكار الأفكار التي تعالج مشاكل المجتمع والاقتصاد في كل القطاعات، مع الاعتماد وتطويع التقنيات الحديثة في هذه الأفكار والمشاريع.وأشار الى أن أسبوع الريادة العالمي، الذي سينعقد في أكثر من 150 دولة حول العالم في التوقيت نفسه، يوفر فرصة كبيرة للشباب للاطلاع على تجارب الرياديين الآخرين والجهات الداعمة للريادة والتشبيك مع الخبراء والمستثمرين أيضا.وقال عبيدات "من المتوقع أن تشارك مع المركز في تنظيم مختلف الفعاليات المعنية بريادة الأعمال أكثر من 150 مؤسسة وجهة من مختلف القطاعات، وخصوصا في قطاع ريادة الأعمال والقطاع الأكاديمي وغيرها من القطاعات".وتوقع أن يستفيد من كل الفعاليات أكثر من 12 ألف شابة وشاب أردنية من مختلف محافظات المملكة وعلى مستوى مشابه لأسبوع الريادة العالمي المنعقد في الأعوام الأخيرة.وأشار عبيدات الى أن الأسبوع العالمي للريادة، العام الحالي، سيركز في فعالياته على محور التعليم وعلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، كما سيتم التركيز أكثر ما يمكن على النشاطات والفعاليات في المحافظات.وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية، منها 14 صندوقا استثماريا خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة، وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.أرقام رسمية أخرى، تظهر أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة، كما تظهر الأرقام أن العام 2021، شهد ارتفاعا في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.دراسة محايدة لجمعية "إنتاج"، أظهرت أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى مثل، التعليم والصحة والتجارة والمالية والزراعة وغيرها من القطاعات، حيث وفرت هذه الشركات حتى يومنا هذا حوالي 3.5 ألف وظيفة مباشرة، فيما أظهرت دراسة أخرى أن هناك أكثر من 300 شركة ريادية اجتماعية.ويذكر أن أسبوع الريادة العالمي هو أكبر حدث عالمي للاحتفاء بالمبتكرين ومبدعي فرص العمل الذين يطلقون الشركات الناشئة لتحقيق أفكارهم على أرض الواقع، ودفع النمو الاقتصادي من خلال تنظيم آلاف الأحداث والمسابقات في جميع أنحاء العالم؛ لتلهم الملايين بالانخراط في النشاط الريادي.