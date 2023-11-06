"الأعمال الفلسطيني الأردني" يوقع مذكرة تعاون مع "الأعمال اللبناني الأردني"

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وقع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، مذكرة تعاون مع منتدى الأعمال اللبناني الأردني لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال الأردنيين واللبنانيين وتبادل الخبرات والتجارب.وحسب بيان صحافي أصدره الملتقى اليوم الاثنين، وقع مذكرة التعاون عن الملتقى رئيس مجلس الإدارة نظمي عتمة، وعن المنتدى ومقره عمان رئيس مجلس الإدارة نسيم الدادا.ويسعى الطرفان بحسب مذكرة التعاون، إلى رعاية مصالح رجال الأعمال كلٌ حسب نطاق عمله وأهدافه ووفق ما يسمح به نظامهما والقوانين التي يخضعان لها، وإنشاء قاعدة بيانات للفرص الاقتصادية وللمشاريع المتوفرة.وتتيح مذكرة التعاون تبادل المعلومات التجارية بينهما وقوانين الاستثمار والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الأهلية ذات العلاقة وغيرها، إذ تساهم في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار، وإيجاد بيئة استثمارية في الأردن وفي البلاد العربية وغيرها.واتفق الطرفان على إجراء تبادل الخبرات الإدارية والعلمية بينهما بما يخدم مصلحة تطوير أداء الطرفين.وقال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي عتمة، إن ملتقى الأعمال يحرص على المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني والتعريف بالبيئة الاستثمارية الأردنية، عبر عقد مذكرات التعاون والتفاهم مع جمعيات رجال الأعمال، بما يحقق تعزيز العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري.وأشار إلى أن مذكرة التعاون ستمكن رجال الأعمال من الجانبين، الالتقاء والتنسيق وإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات.بدوره، قال رئيس مجلس إدارة منتدى الأعمال اللبناني الأردني نسيم الدادا، إن مذكرة التعاون ترمي إلى زيادة التبادل التجاري بين رجال الأعمال من البلدين وتبادل الخبرات والمشاركة في الأنشطة والفعاليات لكل طرف وتنسيق لقاءات مشتركة بين الأعضاء من رجال الأعمال عند كلا الطرفين تهدف إلى التعاون وتشجيع التبادل التجاري بينهم وإيجاد فرص عمل مشتركة.