الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الأمان لمستقبل الأيتام" يشكر الداعمين لتعليم 850 شاب وشابة من الأيتام خلال 2023

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صندوق الأمان لمستقبل الأيتام
شَكرصندوق الأمان لمستقبل الأيتام ضمن حملة نهاية العام "كل سنة وانتوا الأمان، والكل بأمان" داعميه الأفراد والشركات الذين ساهموا بدعمهم السخي خلال عام 2023 في تعليم 850 شاب وشابة من الأيتام. وتمنّى الصندوق أن يحل الأمان على العالم نظراً للظروف الحالية الصعبة التي يمر بها.اضافة اعلان

ووجه صندوق الأمان من خلال هذه الحملة نداءً للتبرع من أجل تعليم وتأمين الأيتام ممن وصلوا سن ال 18 وأنهوا مرحلة التواجد في دور الرعاية أو الأيتام من مناطق جيوب الفقر.

وبحسب فتوى شرعية من دائرة الافتاء الأردنية يجوز اعتبار تعليم الأيتام من الزكاة. حيث بالإمكان التبرع بسهولة إما عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق  أو عن طريق كليك "Alaman" أو الاتصال المباشر على 065330500 أو المحافظ الإلكترونية أو صناديق التبرع المتوفرة في مواقع مختلفة.

وشكرت المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود داعمي الصندوق من الأفراد والشركات، وأكّدت ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية خدمة للأيتام وتمكينهم من بناء مستقبل أفضل. وعبرت عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها الصندوق هذا العام، حيث لا يتوقف دوره على تقديم المنح الدراسية فقط، بل يُعنى بتغطية التكاليف المعيشة من مسكنومأكل وملبس وتوفير، بالإضافة إلى تأمينهم صحيّاً، وتقديم دورات للصحة النفسية وبناء قدراتهم.

كما ويقوم الصندوق بتوجيه الشباب والشابات الأيتام للقطاعات التعليمية التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم من خلال فريق استشاري متخصص يوجههم للطريق الأنسب. واستفاد من خدمات الصندوق التعليمية هذا العام 774 يتيم ويتيمة التحقوا بالدراسات الجامعية - من تكنولوجيا المعلومات وذكاء الأعمال والعلوم والعلوم الانسانية والتربوية والهندسة، بالإضافة إلى الدراسات الطبية - و30 منهم هم من طلبة الدبلوم، و45 منهم ملتحقين بالتدريب المهني الذي يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بغض النظر عن مؤهلاتهم التعليمية. كما تخرّج هذا العام 102 طالب وطالبة من مختلف التخصصات، حيث تمكّن الصندوق الأمان من توفير 21 فرصة عمل لخريجيه بالتعاون مع شركائه.

يذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام قد تأسس عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله كجمعية خيرية غير ربحية، تهدف من خلال برامج التعليم والتأهيل إلى تأمين مستقبل أفضل للأيتام وبما يمكنهم من الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.

انتهى -
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