الخميس 06 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"الأمن السيبراني" وجامعة الحسين التقنية يطلقان النسخة الثانية من "محاربو السايبر"

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، يوم الخميس 6 تموز، 2023 النسخة الثانية من مسابقة محاربي السايبر والتي تهدف لتمكين الطلاب الشغوفين بالأمن السيبراني ومنحهم الفرصة لتحسين مهاراتهم وتعلّم تقنيات جديدة وزيادة ثقتهم في معرفتهم بالأمن السيبراني.اضافة اعلان
وتستهدف هذه المسابقة طلبة المدارس والجامعات من عمر 12 - 24 عامًا، حيث خضع الطلبة المتأهلين للمرحلة النهائية والذي بلغ عددهم 192 لمجموعة من التحديات التقنية المعقدة في مجال الأمن السيبراني على مدى اليوم واختتمت المسابقة بحفل ختامي بحضور الشركاء والرعاة للمسابقة حيث تم الإعلان عن الفرق الفائزة والتي حصلت على  أعلى النتائج بالتحديات التي خضعت لها خلال اليوم. 
وتقدم للمشاركة في المسابقة منذ فتح باب التسجيل في 10 مايو، 2023   472 طالب وطالبة من مختلف جامعات ومدارس المملكة وتأهل منهم للمرحلة النهائية 192 طالب وطالبة  شكلوا 60 فريق من ما يقارب 20 جامعة وكليتين و3 مدارس.
ووصلت نسبة المشاركة من الإناث في هذه النسخة لـ14.6 % وعُقدت هذه المسابقة بالتعاون مع كل من شركة أكتوبيان سيكيوريتي وشركة يوغوشا كشركاء في التنظيم إلى جانب رعاة المسابقة الرسميين كل من شركة ماندينت وألفا هب والبنك المركزي الأردني وشركة آي تي سيكيوريتي وشركة اس تي اس وشركة فاير روكس وشركة أورانج الأردن. 

وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في الكلمة الافتتاحية في الحفل الختامي أن المركز يسعى دومًا لتمكين الطلبة والشباب لإيمانه المطلق بقدراتهم وإمكانيتهم حيث تسعى هذه المسابقة لفتح المجال أمام هؤلاء الطلبة لتنمية وصقل مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف من جانبه رئيس جامعة الحسين التقنية، الدكتور اسماعيل الحنطي، في كلمته أن الجامعة تؤمن بمنح الطلبة والشباب الأردني الفرصة لتنمية قدراتهم في جميع المجالات وبالتحديد في مجال الأمن السيبراني، المجال الذي تزداد أهميته في المنطقة يوما بعد يوم خاصة في ظل التحوّل الرقمي الذي تشهده المنطقة.
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