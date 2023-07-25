الثلاثاء 25 تموز 2023
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"الأهلي" عضو بلاتيني بالمجلس الأردني للأبنية الخضراء

"الأهلي" عضو بلاتيني بالمجلس الأردني للأبنية الخضراء
"الأهلي" عضو بلاتيني بالمجلس الأردني للأبنية الخضراء
 في سعيه لنشر مفهوم الاستدامة في المجتمع الأردني، وكجزء من استراتيجية الازدهار المشترك المستدام، قام البنك الأهلي الأردني بالانضمام كعضو بلاتيني في المجلس الأردني للأبنية الخضراء.اضافة اعلان
يهدف البنك، من خلال مشاركته، للمساهمة في الحد من الهدر والاستخدام المستمر للموارد، وذلك عن طريق تبني مفهوم مبادئ الاقتصاد الدائري الذي سيعمل على تصميم طرق جديدة للتقليل والتخلص من التلوث والنفايات وخفض نسبة الانبعاثات، كما سيحافظ على المنتجات والموارد والطاقة بشكل قابل للاستخدام لفترة أطول والاستفادة منها قدر الإمكان، وتركز هذه المبادرة على دعم التنمية المستدامة وتقديم حلول جوهرية لأكثر الأمور إلحاحًا في العالم.
وتعليقاً على هذا الشأن، أكد الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الأهلي الأردني، الدكتور أحمد الحسين، ضرورة الالتزام بالاقتصاد الدائري وتطوير الأنظمة الصحية والاستهلاكية وأهمية الاستخدام الفعال وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأنماط الاقتصادية التقليدية، حيث يسهم ذلك في خلق فرص اقتصادية واستثمارية أفضل للشركات والمؤسسات، فضلاً عن المزايا البيئية والاجتماعية.
من الجدير ذكره أن المجلس الأردني للأبنية الخضراء (Jordan GBC) هو مؤسسة غير ربحية وغير حكومية عابرة للقطاعات قائمة على اشتراكات الأعضاء، وهو جزء من شبكة عالمية تضم أكثر من 70 مجلسًا للأبنية الخضراء تحت مظلة المجلس العالمي للأبنية الخضراء (World GBC). ويصنف المجلس الأردني للأبنية الخضراء كمؤسسة أعمال خضراء تهدف لتعزيز وتمكين الممارسات والسياسات المتعلقة بالبيئة المبنية الصحية والمستدامة من حيث الموارد ودورها في مواجهة التغير المناخي بمساعدة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وتأتي رؤية المجلس في توفير بيئة مبنية صحية ومستدامة وموفرة للموارد ومتاحة وميسرة للجميع.
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