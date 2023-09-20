"الأوراق المالية" تبحث مع نظيرتها العراقية تعزيز التعاون

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بحث نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، مع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية والوفد المرافق له، بعض الأمور الفنية الهادفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك وزيادة تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في 2019.ويأتي اللقاء في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة تلبية للدعوة المقدمة له من قبل بنك الأردن، بشأن عقد ورشة عمل لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحافظ الأمين.وأكد نائب رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، أن اللقاء يشكل خطوة إضافية في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والفنية والمناخ الاستثماري بالأسواق المالية في البلدين وجهود حماية المستثمرين فيهما وفق المعايير الدولية.ومن جهته، أشاد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص، بالتعاون التاريخي بين هيئة الأوراق المالية الأردنية والهيئة العراقية، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الهادف إلى مزيد من التعاون، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة وتفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال تحديد الأهداف الأساسية والسعي نحو تحقيقها، موضحاً وجود فرص يمكن استغلالها بين الجانبين على صعيد سوقي الأوراق المالية في البلدين، مثل: الإدراج المزدوج، وتبادل المعلومات على الصعيد الأمني، بحيث يمكن عمل ملحق للمذكرة بحيث يكون بأهداف ذات فائدة وعملية للطرفين. وأعرب عن سعي الهيئة العراقية لتطوير السوق المالي العراقي عبر إدراج شركات جديدة وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي.