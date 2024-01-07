الإئتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6%

وقال مدير عام صندوق الإئتمان العسكري السيد مهند شحادة " أن الصندوق مؤسسة مصرفية تعنى بخدمة أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حيث تم البدء منذ عامين بتشجيع العاملين والمتقاعدين العسكريين على الإدخار والإستثمار للإستفادة من هذه الأرباح.
وأوضح أن ما يميز النسبة الموزعة للنصف الثاني 2023 أنه بغض النظر عن مبلغ الوديعة والتي يبلغ حدها الأدنى 1000 دينار والمودعة لمدة 12 شهر سيحصل المودع على هذه النسبة التي تعتبر من أعلى النسب ومنافسة جداً في السوق المصرفي المحلي لشريحة الأفراد، وذلك لأن غاياتنا ليست ربحية وإنما الإرتقاء بحياة العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وبين أن قبل شهر رمضان المبارك سيتم الإعلان عن إضافة منتجين جديدين للصندوق سيكونان بمثابة ابتكار مصرفي إسلامي يخدم أفراد القوات المسلحة.