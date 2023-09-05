الإحصاءات العامة: الأردن ينتج من 70 إلى 90 ألف فرصة عمل سنويا

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قال المدير العام للإحصاءات العامة حيدر الفريحات، الثلاثاء، إن الأردن ينتج سنويًا من 70 إلى 90 ألف فرصة عمل، ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام 220 ألف أُردني والعسكري ضعف الرقم.وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والناتج الإجمالي، أن الأردن ثاني أقل دولة في العالم بأرقام تشغيل النساء وما زالت النسبة تراوح عند 14‎%‎، ونسب البطالة بين صفوف الشباب بلغت 47% بحسب الإحصاءات الأخيرة.وأوضح أن الناتج المحلي لعام 2022 بلغ 34 مليار بالأسعار الحالية بنمو يصل 5.2% مقارنة بالعام السابق، و31 مليار بالسعر الثابت بمعدل 2.5%."في مطلع عام 2024 سيكون هناك ربط بين الإحصاءات ووزارة المالية والبنك المركزي والأراضي وضريبة الدخل والجمارك ومراقبة الشركات والسياحة تأسيسا لمركز البيانات الوطني التفاعلي"، وفق الفريحات.وأشار الفريحات، إلى أنه وحتى حزيران من العام الحالي بلغت الصادرات نصف الواردات وهذا تحسن في نسب الصادرات حيث وصل لأول مرة لهذه النسبة، مبيناً أن الاقتصاد الأردني أفضل الاقتصادات مقارنة بالدول العربية غير النفطية.المملكة