الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 2.37%

الاحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً نسبته (2.37%) لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، في حين ارتفع بنسبة 1.07% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023. أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة (4.54%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.

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وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2023 ما مقداره 138.22 مقابل 141.58 لنفس الشهر من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2023 ما مقداره 138.22 مقابل 136.76 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. وعلى المستوى التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره135.61 مقابل 142.06 لنفس الفترة من عام 2022.

وعلى الصعيد السلعي فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 انخفاض "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة (1.76%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وانخفاض "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة (13.43%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، في حين ارتفعت "أسعار الكهرباء" بنسبة 5.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.


وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 0.82% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، و"أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، و"أسعار الكهرباء" بنسبة 3.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنفس الفترة من عام 2022، فقد انخفضت "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة (5.57%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، و"أسعار الكهرباء" بنسبة (1.83%) والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 3.69% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%.

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