الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الإحصاءات: 22.3% معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2023

البطالة
البطالة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2023، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:


البطالة:

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بلغ معدل البطالة 22.3% خلال الربع الثالث من عام 2023 بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغ آنذاك 23.1%، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام.
بلغ معدل البطالة عند الذكور 19.8% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقابل 31.7% للإناث.
انخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 0.7 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من عام 2022.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث من عام 2023 مع الربع الذى سبقه يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

المتعطلون:


بلغ معدل البطالة 28.3% بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي).
أشارت النتائج إلى أن 57.6% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 41.8%.
بلغ معدل البطالة في الفئات العمرية 15-19 سنة، 20-24 سنة، 25-29 سنة، )56.8%، 47.3% و 31.9%) لكل منها على التوالي.
أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 27.0%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 18.1%.

 

المشتغلون:


25.3% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.
تركز 60.0% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.8%.
48.8% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.8% ثانوي و40.8% أعلى من الثانوي.
أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.3% هم مستخدمون بأجر (83.0% للذكور مقابل 95.5% للإناث).
قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):
أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.4% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.4% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 73.2% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.1% بين الذكور.
بلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 32.6% للمجموع (52.7% للذكور مقابل 13.5% للإناث) وذلك للربع الثالث من عام 2023، مقارنة مع 33.0% للمجموع (52.5% للذكور و 13.7% للإناث)، وذلك للربع الثالث من عام 2022، علماً بأن معدل المشاركة الإقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19%.
تجدر الإشارة إلى أن مسح قوة العمل يشتمل على عينة يبلغ حجمها 16,560 أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة، وممثلة للحضر والريف والمحافظات. كما أن مسح قوة العمل ينفذ في منتصف كل ربع من السنة ويقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تموز، آب، أيلول)، ويتم سؤال الفرد فيما إذا بحث عن عمل خلال الأربعة أسابيع السابقة ليوم المقابلة وذلك حسب التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن.

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