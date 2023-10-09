الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الإسلامي للتنمية": إصدار 5 مليارات من الصكوك الخضراء

البنك الإسلامي للتنمية
البنك الإسلامي للتنمية
 أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، التزام البنك بالعمل باتفاقية باريس للتعامل مع تحديات المناخ، عبر إصدار نحو 5 مليارات من الصكوك الخضراء والصكوك المرنة.اضافة اعلان
وقال الجاسر في كلمته خلال فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "إننا نولي اهتماما لمساعدة البلدان ماليا عبر العديد من الطرق منها على سبيل المثال لا الحصر، التزامنا بضمان أن نسبة 35 % من إجمالي تمويلاتنا سيذهب لمشاريع المناخ بحلول العام 2025، حققنا بالفعل نسبة 32 %، مضيفاً: "نحن قريبون من تحقيق مستهدفنا وملتزمون بالاستمرار".
وأوضح أنه على سبيل المثال، البنك يشارك في تمويل مشروع خط قطار فائق السرعة في مصر، عبر إتاحة نحو 344 مليون دولار من تكلفة المشروع.
وتابع: "نتعاون أيضا مع مؤسسات مالية أخرى مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وكل المؤسسات التنموية العربية مثل الصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق البحرين وصندوق أبوظبي، حيث تعهدنا جميعا في مؤتمر كوب 27 بإقراض 24 مليار دولار للتعامل مع تحديات المناخ، وبلغت حصة البنك الإسلامي من هذه التعهدات نحو 13 مليار دولار".-(رويترز)
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