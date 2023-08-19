"الإسلامي" يدعم مخيم "معا نهزم السكري"

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انطلاقاً من دور البنك الإسلامي الأردني في خدمة المجتمع وتحمله لمسؤوليته الاجتماعية في المجال الصحي وتجاه الأطفال، فقد شارك البنك نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات في مخيم أطفال السكري الثاني احتفالية مخيم "معاً نهزم السكري"، الذي افتتحه مندوباً عن سمو الأميرة منى الحسين، العين الدكتور ياسين الحسبان رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان في منتجع السنديان بتاريخ 12 آب (أغسطس) الحالي واستمر لمدة أربعة أيام.وبهذه المناسبة، قال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الإسلامي الأردني "جاءت مساهمة مصرفنا في دعم أطفال السكري، دعماً للجهود الوطنية في نشر التوعية الصحية في مجال مكافحة مرض السكري وزيادة التوعية حول كيفية الوقاية من الإصابة به وخصوصاً بين فئة الأطفال، مقدمين نموذجاً من التعاون بين مصرفنا ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم الدعم والمساندة لأبناء المجتمع المحلي"، مثمناً جهود نقابة الممرضين في تعزيز دور الكوادر الصحية من خلال هذه المبادرة المجتمعية الهادفة. ومن جانبه، أشاد السيد خالد ربابعة نقيب الممرضين الأردنيين بتعاون البنك مع النقابة في إنجاح مخيم السكري الثاني، معبراً عن اعتزازه بالعلاقة التشاركية المستدامة التي تجمع البنك الإسلامي الأردني والنقابة لما فيه خدمة أبناء المجتمع ومصلحة الطرفين.وسلم العين الدكتور ياسين الحسبان، مندوب البنك الإسلامي الأردني السيد أحمد عبد الكريم مدير العلاقات العامة، درعاً تكريمية تقديراً لرعاية البنك للمخيم الذي ضم 26 طفلاً من مرضى السكري واشتمل على برامج تثقيفية وتوعوية وترفيهية متنوعة بأسلوب يضمن وصول الرسالة الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال المشاركين ومساعدة أسرهم على التعامل مع إصابتهم وكيفية التعايش مع هذا المرض وتقديم الإرشاد النفسي لهم، لمنع مضاعفاته والتعرف على الأمراض الأخرى الناتجة عنه، وذلك بمشاركة مجموعة من الأطباء والممرضين واختصاصيي تثقيف سكري وتغذية ورعاية سلوكية ونفسية.