 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني

6b968a1b-296e-4bb6-8608-03dd4af601ea
الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني

عقد المركز الوطني للأمن السيبراني يوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل قمة الأردن للأمن السيبراني في نسختها الثانية (دوت سايبر سمت 2024) والتي ستُعقد تحت رعاية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في 18 و 19 أيلول، 2024 في العاصمة عمّان.  

اضافة اعلان


وافتتح رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، المؤتمر الصحفي مؤكدًا على أهمية هذه القمة في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني والتحديات التي تواجهها المملكة في هذا المجال. 

وأكد المحارمة أن قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني تأتي انسجاما مع الرؤية الملكية السامية في جعل الأردن مركزاً إقليمياً في كل ما يتعلق بقضايا التكنولوجيا، وتحويل المملكة إلى مجتمع معلوماتي مُبتكِر يتمتع بكل ما تطلبه تحديات الاقتصاد المعرفي العالمي من إمكانيات وقدرات. كما يأتي انعقادها ترجمةً عملية لتوجيهات سمو ولي العهد بضرورة تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية لتعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في المملكة وضرورة توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال.

وأوضح المحارمة أن القمة ستناقش العديد من المحاور منها التهديدات السيبرانية الناشئة وكيفية الاستجابة لها والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني وسبل تعزيزه وآليات تبادل المعلومات حول التهديدات وتنسيق الجهود لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. بالإضافة إلى مناقشة قضايا الابتكار في تقنيات الأمن السيبراني بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.

وقال المحارمة خلال المؤتمر: "إن حماية البنية التحتية الحيوية هي من القضايا الأساسية التي سيتم التركيز عليها وعلى أهمية حمايتها من التهديدات السيبرانية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات.كذلك موضوع الأمن السيبراني في القطاع المالي نظراً لحساسيته.

وأضاف المحارمة خلال المؤتمر أن هذه القمة الرائدة تجمع نخبة من القادة وأصحاب الفكر في القطاعات الحكومية والأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة من المنطقة والعالم لمناقشة القضايا المُلحة المتعلقة بأمن الفضاء السيبراني العالمي، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات والأفكار في هذا المجال الحيوي.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (أرشيفية)

طرح عطاءين خاصين بالطاقة الشمسية لـ100 بلدية في المملكة

منذ6 ساعة
تجارة الأردن: جاهزون لنكون شريكا استراتيجيا للصندوق العربي للإنماء

تجارة الأردن: جاهزون لنكون شريكا استراتيجيا للصندوق العربي للإنماء

منذ6 ساعة
متابعة ملف إدراج محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي

الأردن يتابع ملف إدراج محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي

منذ8 ساعة
d6d5fe6a-43fc-45e5-ad5e-4ce6c42aa8c8

12 شركة صناعات غذائية تشارك بمعرض في ماليزيا

02 تموز 2024
263a3141-8ec2-4ed0-9776-6a126503a326

مستو يترأس الدورة الـ 69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

02 تموز 2024
سياح في وادي رم-(وكالات)

خبراء: الأردن وجهة سياحية مفضلة للمصريين

02 تموز 2024
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا الضجيج في عمان وأخواتها

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ21 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 