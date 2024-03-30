الإمارات تكرم الطباع بجائزة "بصمة التسامح"

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ويأتي هذا التكريم إستحقاقاً لمعالي حمدي الطبّاع على جهوده ومبادراته الإنسانية في المملكة وعلى المستوى العربي، وعلى دوره الكبير في تعزيز العمل الإنساني من خلال ترأسه وإدارته للعديد من صناديق وجمعيات العمل الإنساني والخيري بالإضافة إلى مجالس وجمعيات الدراسات والبحوث والعمل التنموي.وبهذه المناسبة صرح ضرار بالهول الفلاسي أمين عام الجائزة المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أن الجائزة في دورتها الحالية وكما في دوراتها السابقة تحرص على تكريم وتقدير الجهود الوطنية و العربية التي تبذلها شخصيات إماراتية وعربية تؤمن بأهمية ترسيخ الإستدامة في العمل الإنساني وإننا في الدورة الحادية عشرة قد سعدنا كثيرا بأن تم إختيار معالي حمدي الطبّاع ومنحه جائزة "بصمة التسامح" إستحقاقاً وتقديراً لكريم أعماله على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة و على المستوى الإنساني.و قد حضر التكريم سعادة د. عاصم محمد عبابنه، القنصل العام للمملكة الاردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية ، وسعادة المهندس أيمن عياش، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتعدين والصناعات التحويلية، ومعالي أحمد الهنداوي و سعادة حسان قطاونة، ولفيف من مدراء المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإماراتومن الجدير بالذكر أن جائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني" في دورتها الحادية عشرة تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد" إنما تأتي لتؤكد رؤية المؤسسة واستراتيجيتها في ترسيخ استدامة العمل الإنساني في دولة الإمارات، وتقديراً للجهود الوطنية والإنسانية التي تبرز قيم الخير والبذل والتسامح في المجتمع الإماراتي والعربي.و من جهة أخرى فإن معالي حمدي الطبّاع وضمن جهوده ومبادرتها لدعم التنمية والإستثمار المشترك بين الأردن والإمارات قد أعلن في منتصف فبراير الماضي عن إطلاق "المنصة الأردنية الإماراتية للإستثمار" وذلك خلال ملتقى رجال الأعمال الأردنيين والإماراتي الذي أقامته جمعية رجال الإعمال الأردنيين بحضور سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان السفير الإماراتي لدى الممكلة.