الاحتفال باليوم الوطني للمملكة في أكسبو الدوحة 2023 بالتزامن مع عيد ميلاد جلالة الملك

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تم مساء أمس الثلاثاء الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن فعاليات اكسبو الدوحة 2023 برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وحضور وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزير البلدية القطري / رئيس اللجنة المنظمة للإكسبو عبد الله بن حمد العطية والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ المفوض العام للاكسبو دانا الزعبي وعدد من المسؤولين وفعاليات من البلدين الشقيقين.وقال الشمالي:" نرحب بكم في جناح المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني للأردن الذي اخترناه موافقا لمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين وهي عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حيث ينظر الأردنيون بكل اعتزاز إلى ما تحقق لوطنهم في ظل قيادة جلالته من نهضة شاملة تستند إلى تراث أصيل وتسير واثقة في درب تحديثي آمن برغم التحديات والمصاعب".وأضاف الشمالي لقد جاءت إنجازات جلالة الملك منذ الساعات الأولى لتولي جلالته السطات الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية لتبرهن بأنه نجح في رسم وإعلان دولة جديدة بأنظمة حديثة ومؤسسية يديرها بحكمة ونجاح ومحافظا على النهج الهاشمي الكبير الذي امتد لأكثر من مائة عام مؤكدا على السير في نهج المملكة نحو التقدم والازدهار ليكون الاقتصاد الوطني متينا وقادرا على التأقلم مع التحديات.وأضاف:" اليوم.. تقف المملكة على أعتاب مرحلة جديدة من العمل والبناء، ومراكمةً الانجازات الاقتصادية التي تحققت على مدى ربع قرن بقيادة جلالته ما يتطلب تسريع خطوات الاعتماد على الذات مستندا في ذلك على روافع متعددة بمقدمتها رؤية واضحة للتحديث الاقتصادي، وتعظيم قيم العمل والانتاج، وتعزيز التشاركية والعمل بروح الفريق فالأردن بلد قوي ومستقر والأزمات تجعله دائما أقوى، ويمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة".وقال الشمالي:" ها هو الجناح الأردني تحت شعار "جذور راسخة لغد أفضل"، بأقسامه المختلفة يعرض جانبا من التجربة الأردنية الثرية في تأصيل الموروث الزراعي والبيئي والبناء عليه بأدوات العصر ومستحدثاته وتحكي قصة الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، لتتمازج فيه الحداثة بالتقاليد العريقة والثقافة الأردنية".وشكر الشمالي حكومة دولة قطر على دعوتها الكريمة للمملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في إكسبو 2023 الدوحة وبأصدق التهاني لقيادة وشعب الشقيقة قطر على استضافة هذا الحدث العالمي الهام بتنظيم مشرف يضاف إلى السجل القطري في التصدي لإقامة فعاليات عالمية وإقليمية كبيرة في مختلف المجالات. وليس ببعيد عنا الانجاز الذي حققته دولة قطر في تنظيم الحدث الرياضي العالمي الأبرز كأس العالم لكرة القدم وها هي اليوم تبدع في تنظيم كأس آسيا لكرة القدم.وقال:" لعل من أهم أسباب حرص المملكة على المشاركة الفعالة في إكسبو الدوحة العلاقات المتينة بين الأردن وقطر التي وطد دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأَخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وأضاف: إننا إذ نعتز بهذه العلاقات ونحرص على تطويرها لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين لنرى في إقامة إكسبو البستنة في منطقتنا العربية تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل" تسليطا لضوء لطالما كان خافتا على التحديات العديدة التي تواجهها بيئات هذه المنطقة جراء الحروب والأزمات السياسية واستنزاف الموارد الطبيعية والضغوط المتنامية على النظم الإيكولوجية والأمن الغذائي.وقال الشمالي إننا نرى في الاستدامة قضية جديرة بتصدر منتديات التنمية في منطقتنا العربية تحديدا، لما تعانيه من تصحر مضطرد وشح في أهم مواردها كالماء والمحاصيل الاستراتيجية لأمنها الغذائي، ولما زال –للأسف-يستعصي على دولها من توافق على حلول تكاملية إقليمية تجمع بين الميزات النسبية لكل دولة.وتطرق الشمالي الى محطات مهمة من تاريخ الأردن على مدى العصور الماضية والتطور الذي شهدته في عهدها الحديث بقيادتها الهاشمية ورؤى وتوجيهات جلالة الملك لبناء الأردن الأنموذج وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات.وزير الصناعة والتجارة والتموين أكد أيضا أنا الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على الاستجابة للاحتياجات الناتجة عن التغير المناخي ومتطلبات الأمن المائي والغذائي وتوفير الطاقة النظيفة وتحفيزها الاستثمارات في نطاق واسع من مشروعات التنمية المستدامة وسنسعى إلى إقامة شراكات إقليمية تستهدف التحول إلى الاقتصاد الأخضر.وتوجه الشمالي بالشكر للقائمين على الجناح الأردني والمؤسسات الأردنية العامة والخاصة المشاركة والعاملين فيها لما بذلوه من جهود في عرض جوانب مختلفة من إرثنا الأردني الزراعي والبيئي وسعينا الحثيث لتوظيفه في تنمية شاملة مستدامة.وقال المفوض العام لإكسبو السفير بدر بن عمر الدفع ونحن سعداء لان الأردن الشقيق كان في مقدمة المشاركين ولان جناحه يتوسط اليوم منطقة الاجنحة الدولية متميزا بجمال تصميمه وتنوع معروضاته وكثافة الاقبال عليهوأكد أن من بواعث السعادة أيضا ما تفضل به الوزير الشمالي من تطابق محاور الاكسبو مع رؤية الأردن وسعيه لتدعيم روافع اقتصاده وتعظيم فيم العمل والإنتاج وتعزيز التشاركية متخذا من ماضيه العريق وحاضره الصاعد جسرا للعبور الامن الى مستقبل زاهر وهذا ما يلخصه شعار الجناح الأردني "جذور راسخة لغد أفضل"وأضاف في المقابل سيجد الأردن في الاكسبو فضاء رحبا لعرض استراتيجيته لترويج الاستثمار 2023-2026 وخصائص البيئة الاستثمارية في المملكة ومميزاتها ومناطقها التنموية والاقتصادية والمجالات ذات الأولية والقيمة المضافة والربحية للمستثمرين الأجانب من القطاعين العام والخاصوأكد أن اكسبو الدوحة 2023 سيمكن من تسليط المزيد من الضوء على المواقع الاثرية والسياحية في الأردن، وهو ما سيكون محفزا لمزيد من تدفق السياح والاستثمارات الخارجية في المرافق السياحية كالفنادق والمطاعم والمراكز الترفيهيةوجال الشمالي والحضور على الجناح الأردني المشارك في معرض اكسبو الدوحة 2023 والذي حظي بإعجاب الحضور من حيث التنظيم والتفاصيل المتنوعة التي يشتمل عليها.