الخميس 03 آب 2023
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الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل أكثر من 4300 فلسطيني منذ بداية العام
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة دهم واقتحامات و اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت 26 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، فيما اندلعت اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق خاصة في محافظتي جنين ونابلس.اضافة اعلان
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، وقلقيلية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، إذ أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
وفي بينت لحم، اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عشرات أشتال الزيتون، في بلدة بتير غرب المدينة.
وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير القيسي، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "الضبعة" شرق البلدة، وشرعت بتجريف قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4 دونمات، واقتلعت عشرات أشتال الزيتون منها.
وأشار إلى أن تلك المنطقة تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل في تجريف مساحات من أراضيها، واقتلاع الأشجار، ونصب منازل متنقلة للمستوطنين، إضافة إلى منع أصحاب الأرض من الوصول إليها.-(بترا)
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