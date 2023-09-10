الأحد 10 أيلول 2023
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"الاستثماري" يرعى مؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الأمن السيبراني

البنك الاستثماري
البنك الاستثماري
 أعلن الاستثماري (INVESTBANK) – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة – عن تقديم رعايته الفضية لمعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، الذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت في الأردن خلال الفترة 4-5 أيلول(سيتمبر) الحالي، بتنظيم من الشركة المتخصصة في معارض ومؤتمرات معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).اضافة اعلان
وتأتي رعاية الاستثماري (INVESTBANK) الفضية لهذا المؤتمر، في إطار التزامه بدعم الفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة.
من جانبه، قال مدير عام الاستثماري (INVESTBANK) منتصر دواس: "يشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث المهم وأن نقدم الرعاية الفضية لمعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني. نحن نؤمن بأهمية دعم التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع والأمن، ونسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي."
وأكد دواس، حرص والتزام الاستثماري (INVESTBANK) بدعم الابتكار في قطاعات الدفاع والأمن السيبراني، مبيناً أن هذه الرعاية تعكس دور البنك في دعم رحلة التحول الرقمي وتطوير الأمن الإلكتروني في المملكة، وترسخ مكانته كشريك استراتيجي في تمكين وتطوير الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعرض سوفكس أحمد الطويل، عن شكره وامتنانه للاستثماري على تقديمه رعايته للحدث. وأضاف: "نعتبر الاستثماري شريكاً استراتيجياً لنا وداعماً مهما لنجاح هذا المعرض والمؤتمر. إن دعم البنك يعكس التزامه بتعزيز قطاع الدفاع والأمن السيبراني وحرصه على بناء جسور التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص."
ومن المتوقع، أن يشهد مؤتمر AIDTSEC الذي يعقد كل عامين، مشاركة واسعة من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا الدفاعية والأمن السيبراني، فضلاً عن حضور خبراء ومختصين عالميين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم تنظيم عقد جلسات نقاشية وعروض تقديمية حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات والتهديدات السيبرانية والتحليل الضخم للبيانات وغيرها من المواضيع ذات الصلة. 
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