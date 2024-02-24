السبت 24 شباط 2024
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الاستهلاكية المدنية: أسعار السلع الرمضانية أقل من مستواها في العام الماضي

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الاستهلاكية المدنية
قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، إن أسعار السلع الرمضانية لهذا العام، ستكون أقل من أسعارها في رمضان العام الماضي.

وأشار القضاة في بيان، اليوم السبت، إلى انخفاض أسعار أصناف غذائية عديدة مثل السكر والأرز والزيوت النباتية، بنسب تصل إلى 40 بالمئة، مقارنة مع أسعارها في نفس الفترة قبيل شهر رمضان من العام الماضي.

ولفت إلى أن المؤسسة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال طرح جميع السلع الرمضانية التي يكثر الطلب عليها في الشهر الفضيل، قبل نحو أسبوعين ليتمكن المواطنون من شراء السلع بكل أريحية، بالإضافة إلى توفر السلع الأساسية الغذائية في أسواق المؤسسة على مدار العام.

وقال إن المؤسسة اشترت كميات كبيرة من السلع الرمضانية، بهدف تلبية الطلب المتوقع، منها المكسرات مثل جوز القلب واللوز، والتمور، وقمر الدين، وجوز الهند، ومختلف أنواع الحساء سريع التحضير، والعصائر، والزبيب والقشطة والأجبان والألبان ومختلف أنواع البقوليات وغيرها، مبيناً توفر علامات تجارية متعددة من كل سلعة، بهدف إتاحة المجال للمواطنين، باختيار ما يرغبونه منها.

وأكد أن جميع السلع خضعت إلى الفحوصات المخبرية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس، قبل طرحها في أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقاً منتشرة في محافظات وألوية المملكة.

ودعا القضاة المواطنين للاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية المعلن عنها حالياً، على أكثر من 300 سلعة غذائية وغير غذائية، بنسب تصل إلى 40 بالمئة.اضافة اعلان
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