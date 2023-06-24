السبت 24 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك

الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك
الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتوفير مستلزمات العيد كافة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم السبت،إنه انسجاماً مع سياسة المؤسسة بتوفير المواد بأفضل الأسعار وأعلى جودة ولقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفرت المؤسسة المواد الخاصة بهذه المناسبة الكريمة في أسواقها كافة وبدون انقطاع.اضافة اعلان
وأشار الى ان المواد متوفرة هي، "شكولاته الضيافة، المعمول، السكاكر، التوفي والملبس، الطحين والسميد، الجميد المعبأ، القهوة بأنواعها، الجوز، اللوز، التمور، عجينة التمر، جوز الهند، الزبيب"، بالإضافة الى توفر كافة المواد الأساسية من الأرز بأنواعه، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج اللحوم المجمدة. مع وجود كافة المواد التي تم تخفيض أسعارها وكذلك توفر عروض ترويجية كبيرة داخل أسواق المؤسسة.
وفي السياق ذاته، قرر القضاة استمرار دوام الأسواق كافة ليوم الثلاثاء المقبل والذي يصادف "وقفة عرفة" ويوم السبت الأول من تموز المقبل، وهو اليوم الأخير في عطلة عيد الأضحى المبارك، مبينا ان استمرار الدوام في هذه الأيام يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.
--(بترا)

البترا - (أرشيفية)

تحذير من التعامل مع مكاتب السياحة والسفر غير المرخصة 22 حزيران 2023

اجتماع يناقش قضايا تهم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية

الأطرش: نسعى ليصبح الأردن مركزا إقليميا للمنتجات الدوائية 22 حزيران 2023

وزارة العمل - (أرشيفية)

العمل: اعتماد ومصادقة الأنظمة الداخلية لمنشآت القطاع الخاص إلكترونيا 22 حزيران 2023

اجتماع يناقش قضايا تهم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية

اجتماع يناقش قضايا تهم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 22 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
خروف بلدي (تعبيرية)

طلب ضعيف على الأضاحي .. "البلدي" وصل إلى 220 دينارًا و"الروماني" يستفيد من شُح "السوداني"

منذ2 ساعة
أكثر من 2 مليار دينار صادرات الأردن في الربع الأول

اقتصاديون يدعون للتوسع الجغرافي وتنويع السلع المصدرة

منذ7 ساعة
b759a61d-ذهب

استقرار أسعار الذهب محليا

منذ8 ساعة
5202330203427957872274

تجار: أسعار الألبسة في أدنى مستوى.. والإقبال متواضع

منذ24 ساعة
1687447511017958900

"الصناعة" تنفذ خطة رقابية شاملة على الأسواق مع قرب حلول العيد

22 حزيران 2023
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

أسعار الذهب محليا ليوم الخميس

22 حزيران 2023
افكار و مواقف

أميركا والصين وبعض التقدم الاستراتيجي

د. محمد حسين المومني |اليوم

"العروس"

إبراهيم جابر إبراهيم |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات | منذ21 ساعة
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 