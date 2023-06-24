الاستهلاكية المدنية تستعد لعيد الأضحى المبارك

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أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتوفير مستلزمات العيد كافة.وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم السبت،إنه انسجاماً مع سياسة المؤسسة بتوفير المواد بأفضل الأسعار وأعلى جودة ولقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفرت المؤسسة المواد الخاصة بهذه المناسبة الكريمة في أسواقها كافة وبدون انقطاع.وأشار الى ان المواد متوفرة هي، "شكولاته الضيافة، المعمول، السكاكر، التوفي والملبس، الطحين والسميد، الجميد المعبأ، القهوة بأنواعها، الجوز، اللوز، التمور، عجينة التمر، جوز الهند، الزبيب"، بالإضافة الى توفر كافة المواد الأساسية من الأرز بأنواعه، الزيوت النباتية، السكر، الدجاج اللحوم المجمدة. مع وجود كافة المواد التي تم تخفيض أسعارها وكذلك توفر عروض ترويجية كبيرة داخل أسواق المؤسسة.وفي السياق ذاته، قرر القضاة استمرار دوام الأسواق كافة ليوم الثلاثاء المقبل والذي يصادف "وقفة عرفة" ويوم السبت الأول من تموز المقبل، وهو اليوم الأخير في عطلة عيد الأضحى المبارك، مبينا ان استمرار الدوام في هذه الأيام يأتي لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء حاجاتهم ومستلزماتهم من المؤسسة.--(بترا)