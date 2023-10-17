الانتهاء من استبدال وحدات الإنارة في محافظات اقليم الوسط

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أعلن مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس هشام المومني مدير مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية في بلديات المملكة عن انتهاء أعمال استبدال وحدات الإنارة في بلديات محافظة مأدبا و بنسبة 100%.وأضاف المومني خلال جولة تفقدية له وفريق الاشراف الفني للمشروع شملت محافظات اقليم الوسط أنه تم استبدال وتركيب (164510) وحدة إنارة توزعت على بلدية مأدبا الكبرى بواقع 12000 وحدة إنارة وبلدية ذيبان بواقع 1800 وحدة، وتم تركيب 1650 وحدة في بلدية لب ومليح و 1000 وحدة لبلدية جبل بني حميدة، لافتا الى ان المشروع ينفذ من قبل شركة بترا سولار.واوضح المومني أن أعمال مشروع الإنارة مستمرة في بلديات العاصمة ومحافظتي الزرقاء والبلقاء، مشيرا الى ان نسبة الإنجاز وصلت الى 40% في هذه المحافظات .وأشار المومني الى ان وحدات الإنارة المستخدمة في المشروع مصنعة من قبل شركات محلية وتتماز بجودة ومواصفات فنية عالية ، حيث تم تصميمها وفقا للمعايير المعتمدة من الجمعية العلمية الملكية من حيث قدرات وحدات الإنارة بما يتناسب مع سعة الشوارع وبما يضمن تحقيق أعلى مستوى للإنارة الليلية لخدمة الحركة المرورية والمواطنين.وأوضح المومني انه يمكن توسيع استخدامات وحدات الإنارة للاستفادة منها لاغراض المدن الذكية مستقبلا لانها مجهزة لتركيب تطبيقات ذكية عليها للتحكم بشدة الإنارة ويمكن استخدامها لتقوية شبكات الاتصالات و الانترنت.يذكر الى ان مشروع استبدال وحدات الإنارة في بلديات المملكة تنفذه وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الادارة المحلية بالشراكة مع شركات توزيع الكهرباء ضمن مناطق الامتياز وبكلفة مقدارها (70) مليون دينار تساهم فيه وزارة الطاقة بتحمل نصف تكلفة المشروع بواقع (5) ملايين دينار سنويا من فلس الريف ولمدة (7) سنوات.ويعد مشروع الاستبدال من أهم المشاريع التي تُنفذ لمصلحة البلديات لمساعدتها على توفير 60% من فاتورة الطاقة للبلديات بتقليل كلف استهلاك الكهرباء لإنارة الشوارع ورفع مستوى الإنارة وتقليل الانبعاثات الكربونية مما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.