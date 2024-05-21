الباذنجان والبصل والبندورة بـ10 قروش في السوق المركزي

بلغت كميات الخضروات والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3011 طنا، منها 2340 طن خضار، و517 طن فواكه، و 153 طنا من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 10 و22 قرشا، والبطاطا بين 35 و 50 قرشا، والبندورة بين 10 و 20 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 15 و 25 قرشا، والزهرة بين 30 و 50 قرشا، والليمون بين 60 و 130 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.-(بترا)