 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الباذنجان والبصل والبندورة بـ10 قروش في السوق المركزي

إغلاق 34 محل خضار وفواكه في السوق المركزي
محل خضار وفواكه

بلغت كميات الخضروات والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3011 طنا، منها 2340 طن خضار، و517 طن فواكه، و 153 طنا من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 10 و22 قرشا، والبطاطا بين 35 و 50 قرشا، والبندورة بين 10 و 20 قرشا، والجزر بين 25 و 35 قرشا، والخيار بين 15 و 25 قرشا، والزهرة بين 30 و 50 قرشا، والليمون بين 60 و 130 قرشا، والموز البلدي بين 50 و 80 قرشا.-(بترا)

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